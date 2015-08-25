长江期货：中国期指持仓上升，套保需求激增

以下内容节选自8月25日的《期货日报》：

周一A股市场追随全球市场大幅下跌。统计显示，周一A股市场2100多只股票跌停，另有近500家上市公司处于停牌状态。面对急促下跌，大量股票处于跌停或停牌等无法卖出交易状态，利用股指期货进行风险管理的需求增加。

股指期货三品种不同月份的合约全线跌停。由于跌停后成交相对稀少，期指三品种成交量均较前一交易日有所下降。在成交量下降的情况下，股指期货持仓量反而上升。IF、IH、IC持仓量分别增加4926手、1642手、2454手，显示投资者积极利用股指期货进行风险管理。

整体来看，沪深300期指前20多方合计增持买单2035手，超过前20空方合计增持卖单266手。面对短期大幅下挫，短期内期指投资者并未过度悲观。国泰君安期货席位在IF1509上的买单持有量已达到10368手。在远月合约IF1512上，空方增仓力度略超多方，且席位上空方增持更为集中。光大期货在IF1512上增持卖单346手。笔者推测这可能反映出，投资者对中长期市场仍偏谨慎，或者利用期限更长的合约对现货进行套保。(完)

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