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货币新闻 | 2015年 8月 25日 星期二 09:35 BJT

芝加哥期市：大豆期货小幅走高，从逾六年低点反弹

12月玉米合约 涨0.8%，至每蒲式耳3.83-1/2美元，上日涨0.73%。

12月小麦合约 涨1.1%，至每蒲式耳5.13-3/4美元，周一收涨0.8%。

美国农业部预计大豆生长优良率为63%，符合分析师预期。

农业部还公布玉米生长优良率为69%，也符合市场预期。

农业部称，美国春小麦收割完成75%，较分析师预期高出7%。

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 513.75 5.75 +1.13% +1.93% 515.60 52

CBOT玉米 383.50 3.00 +0.79% +1.66% 391.74 49

CBOT大豆 878.25 4.25 +0.49% -1.26% 947.04 33

CBOT稻米 $11.68 $0.00 +0.00% -2.14% $11.70 37

美国原油 $38.30 $0.06 +0.16% -5.32% $45.45 18

汇率

欧元/美元 $1.156 -$0.005 -0.47% +1.55%

美元/澳元 0.718 0.002 +0.34% -1.94%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 汪红英/孙国玉；审校 龚芳)
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