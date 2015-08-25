期货日报：中国镍产业去库存进入中后期，四季度镍价或迎来阶段性反弹

以下内容节选自8月25日的《期货日报》：

“从供需角度来看，镍产业链去库存节奏一旦加快，就可能成为镍产业链改变当前困局的重要突破口，四季度镍价格可能迎来一波阶段性反弹行情，而趋势性反转行情可能要到明年二季度才出现。”国泰君安期货高级研究员王蓉表示。

宝钢集团经济管理研究院研究员丁志强认为，目前镍价已经跌至成本区间中部，随着去库存进入中后期，未来镍价的走势将由需求决定，目前中国处于三期叠加时期，长期来说商品需求强度减弱。

丁志强也表示，近期稳增长政策措施持续加码，后期中国经济一旦企稳回升，则镍和不锈钢的需求也将阶段性回升。另外，9、10月份美国加息预期落地和钢材消费旺季或助推镍价上涨。同时，随着低品位的矿越来越多，镍生铁走工艺改革路线使镍后市存在较好机会。(完)

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