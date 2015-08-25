国信期货：大连铁矿石期货短期仍有下行空间

受经济低迷影响，钢铁需求缩减，铁矿石现货价格松动，期货持续小幅回落。周一在股市大跌的影响下，铁矿石期货跌停。短期来看，铁矿石仍有下行空间。

从钢铁下游来看，造船业依然不景气，今年前7个月造船业新接订单数量同比大降七成，手持船舶订单量也减少逾10%；房地产销售虽然有所好转，但房企投资仍在减少，螺纹钢等建筑钢材的消耗量仍在缩减。国内股市持续下挫，投资者信心不足，国际市场也表现低迷，系统性风险对大宗商品包括铁矿石的价格形成压制。(完)