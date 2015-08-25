国信期货：大连铁矿石期货短期仍有下行空间

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下内容节选自8月25日的《期货日报》：
受经济低迷影响，钢铁需求缩减，铁矿石现货价格松动，期货持续小幅回落。周一在股市大跌的影响下，铁矿石期货跌停。短期来看，铁矿石仍有下行空间。
从钢铁下游来看，造船业依然不景气，今年前7个月造船业新接订单数量同比大降七成，手持船舶订单量也减少逾10%；房地产销售虽然有所好转，但房企投资仍在减少，螺纹钢等建筑钢材的消耗量仍在缩减。国内股市持续下挫，投资者信心不足，国际市场也表现低迷，系统性风险对大宗商品包括铁矿石的价格形成压制。(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”