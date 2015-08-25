瑞达期货：沪金短期多头人气旺盛，反弹格局有望延续

以下内容节选自8月25日的《期货日报》：

沪金1512合约上周在60日均线处窄幅盘整后，成交量和持仓量再度增加，价格突破前期高点，目前逐渐逼近250元/克关口。在量价配合下，多头力量相对强盛，5日和10日均线开口向上发散，支撑期货价格，短期多头人气较为旺盛。

强弱指标RSI继续向上攀升，表明技术上的做多动能比较充足，反弹格局有望延续。操作上，在237—241元/克区域买多，以235元/克为止损，目标251元/克。(完)

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