瑞达期货：沪金短期多头人气旺盛，反弹格局有望延续

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下内容节选自8月25日的《期货日报》：
沪金1512合约上周在60日均线处窄幅盘整后，成交量和持仓量再度增加，价格突破前期高点，目前逐渐逼近250元/克关口。在量价配合下，多头力量相对强盛，5日和10日均线开口向上发散，支撑期货价格，短期多头人气较为旺盛。
强弱指标RSI继续向上攀升，表明技术上的做多动能比较充足，反弹格局有望延续。操作上，在237—241元/克区域买多，以235元/克为止损，目标251元/克。(完)
详情请点选链接：here
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”