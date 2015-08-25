信达期货：沪胶寻求万元关口支撑，短期难改疲态

6月以来，沪胶期货价格自15000元/吨上方高点一路振荡下行。周一沪胶1509合约跌停报收，并逼近万元关口，主力1601合约也大跌超过700点，报收于11320元/吨。笔者认为，目前金融市场系统性风险尚未释放完毕，并且橡胶供需失衡加剧，沪胶短期难改疲态。

据国际橡胶研究组织（IRSG）报告，今年全球橡胶供给过剩将达30.3万吨，较其1月时预估的7.7万吨大幅调高。其中，橡胶供给量预计提高4.4%，至1260万吨；橡胶需求量预计提高1.2%，达1230万吨，增长幅度显着低于去年的6.7%。同时由于2009年以前新植的橡胶树已经到了成熟期，2016年橡胶产量预估将继续增长2.9%左右，供过于求的状况或持续加剧。(完)