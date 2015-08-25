信达期货：沪胶寻求万元关口支撑，短期难改疲态

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下内容节选自8月25日的《期货日报》：
6月以来，沪胶期货价格自15000元/吨上方高点一路振荡下行。周一沪胶1509合约跌停报收，并逼近万元关口，主力1601合约也大跌超过700点，报收于11320元/吨。笔者认为，目前金融市场系统性风险尚未释放完毕，并且橡胶供需失衡加剧，沪胶短期难改疲态。
据国际橡胶研究组织（IRSG）报告，今年全球橡胶供给过剩将达30.3万吨，较其1月时预估的7.7万吨大幅调高。其中，橡胶供给量预计提高4.4%，至1260万吨；橡胶需求量预计提高1.2%，达1230万吨，增长幅度显着低于去年的6.7%。同时由于2009年以前新植的橡胶树已经到了成熟期，2016年橡胶产量预估将继续增长2.9%左右，供过于求的状况或持续加剧。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”