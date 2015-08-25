西南期货：上海螺纹钢期价承压加重，因需求不佳而供应压力回升

以下内容节选自8月25日的《期货日报》：

周一螺纹钢主力1601合约大幅下跌，跌破1个多月的振荡区间。笔者认为，导致螺纹钢破位下跌的原因还是螺纹钢供需面疲弱。从下游行业数据及钢铁行业的测算来看，钢材需求没有显着改善，并且供给端的收缩难以持续，这意味着螺纹钢承受的压力加大。

供给端的收缩是导致前期螺纹钢价格走强的主要因素，而需求端并未出现明显好转。虽然螺纹钢短线仍存在支撑因素，但由于需求不佳且供给压力可能回升，螺纹钢价格承受的压力逐渐加重。(完)

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