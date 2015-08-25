西南期货：上海螺纹钢期价承压加重，因需求不佳而供应压力回升

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下内容节选自8月25日的《期货日报》：
周一螺纹钢主力1601合约大幅下跌，跌破1个多月的振荡区间。笔者认为，导致螺纹钢破位下跌的原因还是螺纹钢供需面疲弱。从下游行业数据及钢铁行业的测算来看，钢材需求没有显着改善，并且供给端的收缩难以持续，这意味着螺纹钢承受的压力加大。
供给端的收缩是导致前期螺纹钢价格走强的主要因素，而需求端并未出现明显好转。虽然螺纹钢短线仍存在支撑因素，但由于需求不佳且供给压力可能回升，螺纹钢价格承受的压力逐渐加重。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”