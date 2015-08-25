台湾汇市：台币早盘创六年低位33.0后回稳，外资汇出但出口商抛汇

路透台北8月25日 - 台币兑美元 周二早盘一度触及33.0价位，再创近六年盘中新低，不过出口商抛汇卖压随即涌出，使得实质价位来到上日区间强方位置。

他们表示，今日台股早盘虽然止稳上扬，不过后市还是要观察全球金融市场的连动，外资早盘继续汇出，但出口商月底抛汇卖压料将台币稳在32.800-33.000价位。

〞早上有外资汇出，让台币触及33.0。〞一民营银行交易员说。

针对台湾央行今早将委托银行收受隔夜资金利率降至0.320%，较上日的0.370%大降5基点，汇市交易员指出，这是央行降息的讯号，9月底理监事会议降息的机率提高。这有利股市止稳。

台币早盘实质交易区间落在32.800-33.000；上日交易区间在32.840-32.998。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，目前一个月期美元/台币换汇点溢价幅度较上日明显收敛；一个月美元/台币远汇 报32.775/32.825，上日收在32.890。

本地时间09:27，台湾股市 涨0.89%，指数在点7,475.65。

今天早盘台币最低贬至33.000，创近六年盘中新低价，此前低在2009年9月2日的盘中最低33.005。

交易员预测今日集中交易区间：