台湾汇市：台币早盘创六年低位33.0后回稳，外资汇出但出口商抛汇

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北8月25日 - 台币兑美元 周二早盘一度触及33.0价位，再创近六年盘中新低，不过出口商抛汇卖压随即涌出，使得实质价位来到上日区间强方位置。
他们表示，今日台股早盘虽然止稳上扬，不过后市还是要观察全球金融市场的连动，外资早盘继续汇出，但出口商月底抛汇卖压料将台币稳在32.800-33.000价位。
〞早上有外资汇出，让台币触及33.0。〞一民营银行交易员说。
针对台湾央行今早将委托银行收受隔夜资金利率降至0.320%，较上日的0.370%大降5基点，汇市交易员指出，这是央行降息的讯号，9月底理监事会议降息的机率提高。这有利股市止稳。
台币早盘实质交易区间落在32.800-33.000；上日交易区间在32.840-32.998。
在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，目前一个月期美元/台币换汇点溢价幅度较上日明显收敛；一个月美元/台币远汇 报32.775/32.825，上日收在32.890。
本地时间09:27，台湾股市 涨0.89%，指数在点7,475.65。
今天早盘台币最低贬至33.000，创近六年盘中新低价，此前低在2009年9月2日的盘中最低33.005。
交易员预测今日集中交易区间：
* 32.800-33.000最新相关报导链接：--《全球汇市》日圆和欧元保持坚挺，美元则受风险厌恶情绪拖累下滑 --中国金融：即便央行降准，亦无助于改善股市的流动性--专家 (完) (记者 董永年; 审校 黄凯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”