《全球重要经济事件一览表》--8月25日-9月1日

(除特别说明外，均为GMT时间)

8月25日(二)

德国曼海姆--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧出席欧洲经济学会第30届年会，在主题为“非常规货币政策措施的效果：证据和挑战”的会议上发表讲话(1040)。

斯德哥尔摩--瑞典央行召开理事会会议(0700)。

加拿大金斯敦--加拿大央行副总裁Lawrence Schembri在加拿大商业经济协会政策会议上发表讲话。

华盛顿--美国国会预算办公室公布最新“预算和经济展望：2015-2025”(1400)。

8月26日(三)

悉尼--澳洲央行总裁史蒂文斯在澳洲人报(The Australian)和澳洲金融评论报主办的全国改革峰会上发言。

德国曼海姆--欧洲央行首席经济学家普雷特出席欧洲经济学会第30届年会，在主题为“欧元危机与不同经济传统的作用”的会议上发表演说(1040)。

纽约--美国纽约联邦储备银行总裁杜德利就地区经济前景等议题发表讲话(1400)。

8月27日(四)

维也纳--西巴尔干峰会。德国总理梅克尔、欧盟外交及安全政策高级代表莫盖里尼、欧盟执委会副主席塞夫科维奇、欧洲复兴开发银行总裁查卡巴提以及意大利、塞尔维亚、斯洛文尼亚、克罗地亚和阿尔巴尼亚的总理将出席。

美国杰克森霍尔--召开主题为“通胀动态与货币政策”的杰克森霍尔经济政策研讨会(至8月29日)。

巴黎--欧洲央行执委科尔在法国外交部举办的大使会议上发表讲话(1100)。

8月28日(五)

暂无重要经济事件。

8月29日(六)

杰克森霍尔--美联储副主席费舍尔在堪萨斯城联邦储备银行经济研讨会上，参与“美国通胀形势发展”的小组讨论(1625)。

8月31日(一)

暂无重要经济事件。

9月1日(二)

苏黎世--瑞士央行总裁乔丹在一个商业聚会上发表讲话(1600)。

雷克雅未克--2015年冰岛经济调查开始。

纽约--波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦在纽约预测者俱乐部，就经济前景发表讲话(1710)。

悉尼--澳洲央行举行议息会议(0430)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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