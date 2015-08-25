全球金属：中国铝厂今年将因为铝价下跌进一步减产

许红萍预计今年底前减产规模将扩大至280万吨，使今年实际产量减少100万吨，至3,100万吨左右。消费量则预计约为3,000万吨。

那和国家支持的研究机构安泰科(Antaike)的预估大略一致。安泰科估计产量为3,190万吨，需求3,060万吨。

“不仅中国减产，随着价格已跌破部分生产商的生产成本，外国也在削减产量。”另一家国有炼铝厂的高层称。

第一位炼厂高层说，未来几个月中国以外还有100万-120万吨产能关停。这两位高层人士都因未获授权对媒体发言，而不愿具名。

伦敦金属交易所(LME)期铝 本月在六年低点附近徘徊，周一交投于1,528美元。

俄罗斯铝业联合公司 和美国铝业(Alcoa) 正考虑减产。(完) (编译 王颖/李婷仪/张若琪 审校 郑茵/白云/于春红)