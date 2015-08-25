主要国家经济指标预测--8月26日****

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
8月26日(三)
0130 澳洲建筑完工 第二季 -1.5% -2.4%
0600 瑞银集团(UBS)瑞士消费指数 7月 -- 正1.68
1000 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 8月 正18 正21
-- 美国建筑许可年率(万户) 7月修正值 -- 111.9
建筑许可变动率 -- -16.3%
1100 美国抵押贷款市场指数 前周 -- 411.7
再融资指数 -- 1,646.0
1230 美国耐久财(耐用品)订单 7月 -0.4% +3.4%
扣除运输 +0.4% +0.6%
扣除国防 -- +3.6%
扣除飞机的非国防资本财 +0.4% +0.7%
2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 买超6,003
外资投资日本股票(亿日圆) -- 卖超5,011
附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
8月25日(二)
0600 德国经季调的国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季 +0.4% +0.4%
未经季节调整的GDP(较上年同期) +1.6% +1.6%
0715 瑞士非农就业岗位(万) 第二季 424.4 --
0800 德国IFO企业景气判断指数 8月 108.3 107.7
现况指数 114.8 113.9
预期指数 102.2 102.0
1300 美国联邦住房金融局(FHFA)房屋价格(较前月) 6月 +0.2% --
(较上年同期) +5.6% --
1300 美国标普/Case-Shiller房价指数(较上年同期) 6月 +5.0% +5.1%
经季节调整房价指数(较前月) -0.1% +0.1%
未经季节调整房价指数(较前月) +1.0% --
1345 美国Markit综合采购经理人指数(PMI) 8月初值 55.0 --
服务业PMI 55.2 56.0
1400 美国世企研消费者信心指数 8月 101.5 93.4
1400 美国新屋销售年率(万户) 7月 50.7 51.0
新屋销售(较前月) +5.4% +5.8%
1400 美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数 8月 0 --
2100 韩国消费者信心指数 8月 102 --
2245 新西兰进口(亿新西兰元) 7月 48.5 45
出口(亿新西兰元) 42.0 38.5
贸易收支(亿新西兰元) 逆差6.49 逆差7.5
截至7月的一年 逆差26.9 逆差26.6(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”