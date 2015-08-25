欧洲个股：中国股市大跌未影响戴姆勒对中国业务的乐观看法

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透北京8月24日 - 德国豪车生产商戴姆勒的中国业务负责人Hubertus Troska在北京向记者表示，戴姆勒仍将今年在华销量最低增长目标定在10%，并将奔驰(Mercedes-Benz)汽车销量目标定在远高于30万辆。
Troska在一家本地合资厂10周年庆祝活动举行前表示，他对股市大跌等“短期干扰”保持警惕，但长期前景要光明一些。
“我们仍自信，今年全年销量将远远高于30万辆，”他指的是旗下奔驰品牌汽车的销量。该品牌汽车2014年在华销量增长30%。(完) (编译 汪红英；审校 张荻)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”