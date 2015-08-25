背景资料：台湾央行委托大型银行代收隔夜拆款利率变动一览表

标题新闻：阿尔及利亚和伊拉克赞成OPEC在本月会议上延长减产协议－阿尔及利亚能源部声明
OPEC为石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透台北8月25日 - 台湾央行周二委托银行代收隔夜资金利率由0.37%大降至0.32%，市场对央行9月降息的预期明显升温。
台湾央行8月11日首见调低委托银行代收隔夜拆款利率0.2基点，此后连续五个交易日调低短率累计共1.8基点，委托银行代收隔夜资金利率自0.388%降至0.370%。今日再降至0.32%。
路透资料显示，央行在2012年3月时，开启一波调高委托银行代收的隔拆利率，历时一个半月共调高11.4基点，主因当时油电双双涨价，通膨有走高疑虑。
不过，台湾的竞争对手--韩国在2012年7月12日意外降息25基点至3.0%。台湾央行当时跟进调降隔拆利率，但并未降重贴现率。当年7月13日至7月底，央行主导隔拆利率调低11.8基点至0.388%。随后长达三年以上时间，均维持在此水位。
日期(日/月/年) 调整后隔拆利率 调整幅度
(%) (基点)
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*25/08/2015 0.320 5.0基点
*24/08/2015 0.370 0.0基点
21/08/2015 0.370 0.0基点
20/08/2015 0.370 0.0基点
19/08/2015 0.370 0.0基点
18/08/2015 0.370 0.0基点
17/08/2015 0.370 -0.9基点
14/08/2015 0.379 -0.3基点
13/08/2015 0.382 -0.2基点
12/08/2015 0.384 -0.2基点
11/08/2015 0.386 -0.2基点
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23/07/2012 0.388 -0.2基点
20/07/2012 0.390 -1.0基点
19/07/2012 0.400 -2.0基点
18/07/2012 0.420 -2.0基点
17/07/2012 0.440 -2.0基点
16/07/2012 0.460 -2.0基点
13/07/2012 0.480 -2.6基点
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11/05/2012 0.506 +0.1基点
10/05/2012 0.505 +0.1基点
09/05/2012 0.504 +0.1基点
08/05/2012 0.503 +0.1基点
07/05/2012 0.502 +0.1基点
04/05/2012 0.501 +0.1基点
03/05/2012 0.500 +0.1基点
02/05/2012 0.499 +0.2基点
01/05/2012 休市 休市
30/04/2012 0.497 +0.2基点
27/04/2012 0.495 +0.3基点
26/04/2012 0.492 +0.3基点
25/04/2012 0.489 +0.3基点
24/04/2012 0.486 +0.3基点
23/04/2012 0.483 +0.3基点
20/04/2012 0.480 +0.3基点
19/04/2012 0.477 +0.3基点
18/04/2012 0.474 +0.3基点
17/04/2012 0.471 +0.3基点
16/04/2012 0.468 +0.3基点
13/04/2012 0.465 +2.9基点
12/04/2012 0.436 +0.3基点
11/04/2012 0.433 +0.3基点
10/04/2012 0.430 +0.5基点
09/04/2012 0.425 +0.5基点
06/04/2012 没调整 0.0基点
05/04/2012 0.420 +1.0基点
02/04/2012 0.410 +1.5基点
26/03/2012 0.395 +0.3基点(原0.392%)
注1：资料来源为路透内部整理，未经官方核实。
注2：*表新增。(完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)
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波罗的海海岬型船运价指数升10点，或0.61%，报1,645点。海岬型船舶日均获利跌42美元，报12,404美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
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