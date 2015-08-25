版本:
中国
亚洲 | 2015年 8月 25日 星期二 10:03 BJT

《汇市简讯》美元/日圆上涨，日经指数跌幅收窄

路透8月25日 - 0149 GMT

* 日经指数仍在平盘下方，但远高于盘初的17,747.50低位，最新报在18,261点。

* 美元/日圆从稍早时的低位118.25开始弹升至119.81，成交仍清淡，市况气氛紧张

* 许多东京市场人士选择观望

* 沪综指下跌5.34%，但脱离3,004点的低点，目前报在3,039点。

* 美元/日圆突破119.50阻力位，接下来上看120.00

* 一目均衡转换线切入位快速下降至120.39，200日均线切入位在120.72。(完) (编译 李婷仪 审校 张若琪)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐