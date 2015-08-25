《汇市简讯》美元/日圆上涨，日经指数跌幅收窄

标题新闻：阿尔及利亚和伊拉克赞成OPEC在本月会议上延长减产协议－阿尔及利亚能源部声明
OPEC为石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透8月25日 - 0149 GMT
* 日经指数仍在平盘下方，但远高于盘初的17,747.50低位，最新报在18,261点。
* 美元/日圆从稍早时的低位118.25开始弹升至119.81，成交仍清淡，市况气氛紧张
* 许多东京市场人士选择观望
* 沪综指下跌5.34%，但脱离3,004点的低点，目前报在3,039点。
* 美元/日圆突破119.50阻力位，接下来上看120.00
* 一目均衡转换线切入位快速下降至120.39，200日均线切入位在120.72。(完) (编译 李婷仪 审校 张若琪)
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波罗的海海岬型船运价指数升10点，或0.61%，报1,645点。海岬型船舶日均获利跌42美元，报12,404美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
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