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亚洲 | 2015年 8月 25日 星期二 10:08 BJT

金属期市：伦铜加快下跌，受累于中国经济忧虑

由于价格偏低，同时原料废料和国内精矿供应也下滑，中国铜冶炼厂正在考虑进一步减产。

中国最大上市钢企宝山钢铁 公布上半年获利仅温和增长，称原因是国内市场需求放缓。中国钢铁行业正疲于应对长期产能过剩，环保要求提高以及经济放缓使工业金属需求受到打击的不利形势。

由于铝价触及六年半新低，因此未来几个月，中国亏损经营的炼铝厂可能会再关闭200-300万吨年产能。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 许娜/王颖；审校 徐文焰)

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