金属期市：伦铜加快下跌，受累于中国经济忧虑

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
由于价格偏低，同时原料废料和国内精矿供应也下滑，中国铜冶炼厂正在考虑进一步减产。
中国最大上市钢企宝山钢铁 公布上半年获利仅温和增长，称原因是国内市场需求放缓。中国钢铁行业正疲于应对长期产能过剩，环保要求提高以及经济放缓使工业金属需求受到打击的不利形势。
由于铝价触及六年半新低，因此未来几个月，中国亏损经营的炼铝厂可能会再关闭200-300万吨年产能。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 许娜/王颖；审校 徐文焰)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”