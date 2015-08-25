《路透晚报》--8月25日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：公安部将严厉打击地下钱庄，维护金融资本市场秩序

中国公安部周一召开电视电话会议，决定从当日起至11月底，在全国范围组织开展打击地下钱庄集中统一行动，严厉打击地下钱庄犯罪活动，切实维护国家金融资本市场秩序。

--中国社会：天津港爆炸事故遇难人数升至135人，仍有38人失联

中国天津港“8·12”瑞海公司危险品仓库特别重大火灾爆炸事故现场新闻中心最新消息，截至今日（周二）下午3时，爆炸事故遇难人数升至135人，仍有38人失联。

--香港数据：7月出口值按年跌1.6%，外围贸易环境料仍充满挑战

香港政府统计处周二公布，7月香港整体出口和进口货值分别下跌1.6%和5.2%，分别为连续第三个月和第六个月下滑。

【金融】

--中国金融：即便央行降准，亦无助于改善股市的流动性--专家

中国人民银行郑州培训学院教授王勇撰文指出，面对A股暴跌，即便央行降准，很有可能只会得到象征性的精神满足，无助于改善股市的流动性。市场不能再一味寄望利好政策，要摆脱大震荡，最终还是要靠资本市场自身扎实的努力。

--中国金融：人大审议商业银行法修正案草案，拟取消存贷比监管红线

新华社周一稍晚报导称，全国人大常委会第十六次会议首次审议的商业银行法修正案草案，拟删除商业银行贷款余额与存款余额的比例不得超过75%的规定，将存贷比由法定监管指标转变为流动性风险监测指标。

【固定收益】

--中国公开市场：逆回购续放量维稳资金面，长忧未解宽松预期仍在

中国央行公开市场周二七天期逆回购操作继续放量，同时国库现金定存也助力维稳资金面。不过因人民币贬值压力带来的外汇占款减少预期不减，市场仍在盼望可以解决长期流动性问题的降准等宽松政策工具出台。

--《中国新债预测》三年国债收益率均值2.85%，低于二级但市场仍存分歧

中国财政部周三将招标续发行三年期固息国债。路透调查显示，全球风险资产遭抛售继续推升避险情绪，今日债市一二级联袂造好，预计明日国债需求仍有保证，收益率料低于二级，预测均值在2.85%。

--中国债市：三个月国库现金定存利率3.00%--业内人士

业内人士周二透露，中国财政部与央行今日进行的三个月期国库现金管理商业银行定期存款招标，中标利率为3.00%，较上次同期限品种3.20%的定位续降。

--新债招标：国开行七年增发债收益率3.8136%，10年3.8001%--业内人士

业内人士周二透露，中国国家开发银行上午招标增发的五期债券，三年及五年接近预估，而一年、七年和10年期明显低于预期；一、三、五、七和10年中标收益率依次为2.5805%、3.2511%、3.4885%、3.8136%和3.8001%。

--中国货币市场：资金紧势不改回购利率微涨，逆回购及国库现金投放难有缓解

中国银行间市场周二早盘主要回购利率微涨。交易人士表示，虽然央行逆回购加量投放，叠加国库现金投标注水驰援流动性，但除国开行外其他大行融出资金意愿极其有限，致资金面偏紧格局并未见明显改善。

--中国债市动态：一二级联袂向好，避险情绪及宽松预期继续发酵

中国银行间债市周二现券延续暖势，长端收益率早盘降幅明显；一级市场上，国开五期新债收益率亦多数低于预期。交易员表示，全球市场动荡令避险情绪急速升温，债市看多情绪进一步发酵，不过早间公开市场逆回购规模不及预期，收益率暂止跌走稳。

【外汇】

--路透专访：中国不应该因金融市场波动而停止汇率市场化改革--专家

兴业银行首席经济学家鲁政委认为，当前全球金融市场的波动及调整，是全球主要经济体货币政策正常化后，所必须经历的一个阶段和需要付出的成本，中国不应该就此停下汇率市场化的步伐。

--路透专访：人民币贬值是理论上的最优政策，但不一定是操作层的--专家

中国社科院研究员刘煜辉表示，从理论上说，过去几年超调的人民币汇率是有重估的必要性，但汇率高估是中国经济这些年来各种内生性矛盾的结果，不是通过一次调整就能解决的；而且，操作过程中的变量太多，各种路径的影响很大，因此理论上的最佳政策，不一定就是操作层面的最佳选择。

--中国汇市：人民币早盘续跌至近两周低点，汇价跌势可期但料不会失控

人民币兑美元即期周二早盘下跌至近两周新低，盘中跌破6.42元关口；中间价则结束七连升，亦下探近两周低点。交易员表示，中间价定价凸显央行汇率市场化意图，但盘中仍时现干预身影，预示人民币跌势可期，但不会失控。

--CNH动态:隔夜拆借利率下午突降数百点，传香港金管局向银行提供流动性

香港银行间CNH隔夜拆借利率下午突降400个点子，市场纷传香港金管局向银行提供流动性。

【证券/行业】

--《综述》中国A股延续暴跌走势，部分权重股护盘无功而返

中国股市周二延续暴跌走势，沪综指跌破3,000点整数关口，虽然出现部分权重股护盘拉升，同时不乏短线资金低位进场搏反弹，但抛压强大令盘中反弹昙花一现，护盘反倒为对手提供逢高出局机会，最终无功而返。

--香港股市：恒生指数收高中止连七跌，国企指数续挫

香港股市恒生指数周二上扬，结束连续七日跌势，随着部分亚洲股市回升，投资人信心好转。但恒生国企指数连跌第八天，受中国内地市场连续第二天恐慌性下挫拖累。

--台湾股市：大幅收高3.58%，因国际股市翻扬与政府救市

台湾股市周二收盘大涨3.58%。因亚洲时段交易的美国股市期货盘率先翻扬，带动包括台股在内的多数亚洲股市走高，政府救市措施出笼也激励指数扩大涨幅。

--《焦点》中国股市上演L型暴跌，新兴市场基金掘金路线呈U型反转

中国股市周一大跌近9%，拉美国家已在痛苦之中，现在一提到曾经是香饽饽的海外成长题材时，一些顶级新兴市场基金经理都唯恐避之不及。

--台湾股市：国安基金5,000亿台币资金可伺机进场稳定股市

台湾财政部次长兼国安基金执行秘书吴当杰周二表示，委员会已召开会议授权国安基金可伺机进场安定股市，5,000亿台币的资金续势待发投入股市。

--中港股业绩：中信证券上半年净利润124.7亿元，同比增逾两倍

中国最大券商--中信证券周二公布半年报，上半年实现净利润124.7亿元人民币，同比增幅达到205.97%，因同期A股市场交投活跃，公司业务规模快速增长、盈利水平提升。

--中股业绩：宝钢股份上半年净利微升，汇兑损失令前三季净利预降

中国最大钢铁公司之一的宝山钢铁股份有限公司2015年上半年实现净利润31.74亿元人民币，同比微升0.65%；宝钢并预计，因近期人民币贬值导致汇兑损失约20亿元等，前三季净利润料较去年同期下降50%-60%。

--中港贸易：7月香港净流入内地黄金量按月回升48%，扭转前月跌势

香港政府统计处周二发布数据显示，7月由香港净流入中国内地的 黄金量按月大幅回升48.2%，扭转此前一个月大跌的情况。

--中国证券：沪深证交所两融余额周一骤降785亿元，至约1.25万亿元

自6月中旬起中国股市展开深度调整，虽然监管层出手救市曾令大盘一度反弹，但近期股指又出现新一波下跌。周一大盘暴跌8.49%，当日沪深证交所融资融券余额五连跌，降幅扩大至785亿元人民币，两融余额至约1.25万亿元。

--中国能源：7月末商业原油库存环比增长1.1%--新华OGP

新华OGP称，中国7月末商业原油库存环比增长1.1%，7月末成品油库存环比增长3.2%。

--港股业绩：长和重组后首次中期核心溢利144.56亿港元，符市场预期

由香港首富李嘉诚掌控的大型跨国综合企业--长江和记实业有限公司周二公布其重组后首份上半年成绩表，计及出售投资后的备考核心溢利为144.56亿港元，基本符合市场预期。

--港股业绩：长实地产公布首份中期业绩，净利及基本溢利分别升22%及9%

由香港首富李嘉诚掌控的大型地产商--长江实业地产有限公司周二公布其分拆上市以后首份中期业绩，上半年净利按年升22%；计入投资物业重估前之基本溢利则增9%。

--中股业绩：国电电力上半年净利33.48亿元，同比增12.85%

中国大型电力企业--国电电力发展股份有限公司周二发布的半年报显示，上半年公司实现净利润33.48亿元，同比增加12.85%；基本每股收益0.172元，同比增加1.18%。

--中国金属：铜冶炼企业考虑进一步减产，因铜价低迷

据业内人士周一称，中国的铜冶炼企业正在考虑进一步减产，主要因铜价低迷，而目前国内矿业公司的废铜和铜精矿供应也在减少。

--欧洲个股：中国股市大跌未影响戴姆勒对中国业务的乐观看法

德国豪车生产商戴姆勒的中国业务负责人Hubertus Troska在北京向记者表示，戴姆勒仍将今年在华销量最低增长目标定在10%，并将奔驰(Mercedes-Benz)汽车销量目标定在远高于30万辆。

--中国航空：波音上调未来20年中国商用飞机需求量预估