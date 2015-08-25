企业并购：孟山都提高对先正达的收购报价至470亿美元--消息人士

路透纽约/芝加哥8月24日 - 一位知情人士周一称，孟山都(Monsanto) 已将对瑞士先正达(Syngenta AG) 的收购报价提高至约470亿美元，因其希望把先正达吸引到谈判桌前。

这位人士称，孟山都已将其收购报价从每股449瑞郎提高至470瑞郎。该公司希望将其全球领先的种子业务与先正达的种子及杀虫剂业务整合起来。

孟山都提高收购报价旨在终结两家企业间的僵持状态；这一出价推动先正达股价大涨。先正达曾于4月拒绝了前一个收购提议。

知情人士补充称，新出价主要是在原有现金加股票的提议基础上，提高了现金比重。

一些主要投资者一直推动先正达至少坐下来与孟山都进行会谈，寻求更好的报价。百达资产管理有限公司资深投资经理Cedric Lecamp今年稍早对路透表示，他认为每股出价在500瑞郎以上，或可达成协议；该公司是先正达的第17大投资者。

Sanford C. Bernstein本月稍早对接近100名现在及以前的先正达投资者进行了调查，其中约92%的投资者看好磋商协议，愿意接受孟山都提高5%的收购报价。报告称，投资者平均可接受的报价为每股473瑞郎。

知情人士称，如果该交易受到监管机构的阻挠，或因其他原因失败，新的收购报价中还将分手费从20亿美元提高至30亿。

据知情人士称，该收购报价并不一定是好和最后的出价，如果先正达参与谈判的话，大门依旧敞开。

先正达一位代表周一对路透表示“无可置评，”而孟山都的发言人拒绝发表评论。(完)