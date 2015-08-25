澳洲经济指标总览--8月25日

经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 9月3日 商品及服务收支(亿澳元) 6月 逆差29.33 逆差27.51 出口(较前月) +3% +1% 进口(较前月) +4% -4% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算) 9月3日 (较前月) 6月 +0.7% +0.3% 就业市场(经季节调整) 9月10日 就业人口(较前月变动,万人) 7月 +3.85 +0.73 全职就业人口(较前月变动,万人) +1.24 +2.45 失业率 6.3% 6.0% 就业参与率 65.1% 64.8% 消费者物价指数(CPI) 10月28日 总体CPI(较前季) 第二季 +0.7% +0.2% (较上年同期) +1.5% +1.3% 澳洲央行截尾均值(较前季) +0.6% +0.7% (较上年同期) +2.2% +2.3% 澳洲央行加权中值(较前季) +0.5% +0.8% (较上年同期) +2.4% +2.5% 国际贸易价格指数 10月29日 进口物价(较前季) 第二季 +1.4% -0.2% 出口物价(较前季) -4.4% -0.8% 国际收支(经季节调整,单位为亿澳元) 9月1日 经常帐收支 第一季 赤字107 赤字96 商品与服务贸易收支 逆差37.01 逆差24.3 国内生产总值(GDP)(经季节调整实质GDP) 9月2日 (较前季) 第一季 +0.9% +0.5% (较上年同期) +2.3% +2.5% (完)