巴西人事：政府紧缩计划拟大幅削减部长人数

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
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路透巴西利亚8月25日 - 巴西将大幅削减政府部长人数，此举旨在向市场展示总统罗塞夫致力于实施不受欢迎的紧缩计划。
巴西规划部长Nelson Barbosa表示，政府将把39名部长裁减掉10名，以提高政府效率，但他并未指明政府可能将因此节省多少资金。他说，政府将在8月31日公布更多细节。
削减内阁职位将令罗塞夫与执政联盟中其他政党的关系变得更加复杂。罗塞夫曾利用内阁职位来助其组建执政联盟。
分析师表示，在罗塞夫正努力达到已经下调的财政目标，并避免巴西丧失投资级信用评级之际，削减部长数量节省不了多少钱。继罗塞夫在首个总统任期内大幅支出之后，政治对手呼吁进一步削减预算。(完) (编译 汪红英；审校 许娜)
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1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
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