巴西人事：政府紧缩计划拟大幅削减部长人数

路透巴西利亚8月25日 - 巴西将大幅削减政府部长人数，此举旨在向市场展示总统罗塞夫致力于实施不受欢迎的紧缩计划。

巴西规划部长Nelson Barbosa表示，政府将把39名部长裁减掉10名，以提高政府效率，但他并未指明政府可能将因此节省多少资金。他说，政府将在8月31日公布更多细节。

削减内阁职位将令罗塞夫与执政联盟中其他政党的关系变得更加复杂。罗塞夫曾利用内阁职位来助其组建执政联盟。