《汇市简讯》英镑兑美元修正，但格局有利于后市

0238 GMT * 英镑兑美元在亚洲时段下跌25个跳动点，因浮现一些乐观情绪，低 接买盘回笼，标普电子迷你期货上涨2.4% * 沪综指跌幅从6%收窄至2.7%，市况开始逐渐沉淀 * 动能研究显示，5,10,20日移动均线略上升，20日波林格区间扩大 * 格局偏多，有利于中长期重返6月高点1.5930 * 5日均线及纽约尾盘低点.5718/22为初步支撑，纽约收盘价1.5778 为初步阻力位(完) (编译 李婷仪 审校 张明钧)