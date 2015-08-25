《汇市简讯》英镑兑美元修正，但格局有利于后市

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
0238 GMT * 英镑兑美元在亚洲时段下跌25个跳动点，因浮现一些乐观情绪，低 接买盘回笼，标普电子迷你期货上涨2.4% * 沪综指跌幅从6%收窄至2.7%，市况开始逐渐沉淀 * 动能研究显示，5,10,20日移动均线略上升，20日波林格区间扩大 * 格局偏多，有利于中长期重返6月高点1.5930 * 5日均线及纽约尾盘低点.5718/22为初步支撑，纽约收盘价1.5778 为初步阻力位(完) (编译 李婷仪 审校 张明钧)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”