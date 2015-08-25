版本:
中国
亚洲 | 2015年 8月 25日 星期二 10:55 BJT

《汇市简讯》英镑兑美元修正，但格局有利于后市

0238 GMT
    
    * 英镑兑美元在亚洲时段下跌25个跳动点，因浮现一些乐观情绪，低
接买盘回笼，标普电子迷你期货上涨2.4%
    * 沪综指跌幅从6%收窄至2.7%，市况开始逐渐沉淀
    * 动能研究显示，5,10,20日移动均线略上升，20日波林格区间扩大
    * 格局偏多，有利于中长期重返6月高点1.5930
    * 5日均线及纽约尾盘低点.5718/22为初步支撑，纽约收盘价1.5778
为初步阻力位(完)
  
 (编译 李婷仪 审校 张明钧)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐