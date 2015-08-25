日本股市：早盘在震荡交投中走高，受益于美国股指期货坚挺

日经指数 早盘上涨1.1%至18,744.90点，此前一度探低至17,747.50点，为2月中以来最低水平。截至周一的五个交易日中，日经指数累跌逾2,000点或10%。

市场波动性依然较高，日经指数波动性指数 涨30%，至46.24点，为逾两年最高水平。

东证股价指数 33个分类指数中，多数分类指数转而上涨，银行和不动产类股领涨。

三菱UFJ金融集团 涨4.4%，瑞穗金融集团 涨4.3%，三菱地所 涨3.2%。

钢铁和商品类股依然表现不佳。JFE Holdings 跌0.1%。三菱商事 和住友商事 分别跌0.9%和1.0%。

交易商称，日本的基本面状况未变，因上市公司获利仍有良好支撑，估值看上去也颇具吸引力。