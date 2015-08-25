日本股市：早盘在震荡交投中走高，受益于美国股指期货坚挺

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
日经指数 早盘上涨1.1%至18,744.90点，此前一度探低至17,747.50点，为2月中以来最低水平。截至周一的五个交易日中，日经指数累跌逾2,000点或10%。
市场波动性依然较高，日经指数波动性指数 涨30%，至46.24点，为逾两年最高水平。
东证股价指数 33个分类指数中，多数分类指数转而上涨，银行和不动产类股领涨。
三菱UFJ金融集团 涨4.4%，瑞穗金融集团 涨4.3%，三菱地所 涨3.2%。
钢铁和商品类股依然表现不佳。JFE Holdings 跌0.1%。三菱商事 和住友商事 分别跌0.9%和1.0%。
交易商称，日本的基本面状况未变，因上市公司获利仍有良好支撑，估值看上去也颇具吸引力。
东证股价指数涨1.5%至1,502.53点，JPX日经400指数 涨1.3%至13,546.20点。(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”