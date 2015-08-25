澳新汇市：澳新货币脱离六年半低位，但人气依然脆弱

新西兰元兑美元 反弹至0.6531美元，隔夜曾下跌3%，并触及六年低点0.6200。

“人们依然极其紧张，流动性仍然十分匮乏，”ABS Bank驻奥克兰的机构外汇销售负责人Tim Kelleher说。

澳元和新西兰元周一均大幅震荡，因之前避险情绪升温打击了全球大宗商品市场和股市。沪综指 今日早盘跌3.7%，昨日收跌逾8%。

Kelleher对澳元和新西兰元是否会回调持谨慎看法。

由于风险偏好略微回升，澳元和新西兰元兑避险货币日圆收复失地。澳元兑日圆 上涨2.3%至86.70日圆，远离三年低点。该汇率周一大跌5%。

新西兰元兑日圆 上涨2%左右至78.30日圆，在海外市场曾最低跌至72.75，为2013年初以来最低。

欧元遭遇获利回吐，兑澳元 下跌近2%，报1.5935澳元。欧元周一曾升至六年高点1.6248澳元。欧元兑新西兰元 下跌1.4%至1.7652新西兰元，隔夜曾一度突破1.8100，为2011年以来最高水准。(完)

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