澳新汇市：澳新货币脱离六年半低位，但人气依然脆弱

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
新西兰元兑美元 反弹至0.6531美元，隔夜曾下跌3%，并触及六年低点0.6200。
“人们依然极其紧张，流动性仍然十分匮乏，”ABS Bank驻奥克兰的机构外汇销售负责人Tim Kelleher说。
澳元和新西兰元周一均大幅震荡，因之前避险情绪升温打击了全球大宗商品市场和股市。沪综指 今日早盘跌3.7%，昨日收跌逾8%。
Kelleher对澳元和新西兰元是否会回调持谨慎看法。
由于风险偏好略微回升，澳元和新西兰元兑避险货币日圆收复失地。澳元兑日圆 上涨2.3%至86.70日圆，远离三年低点。该汇率周一大跌5%。
新西兰元兑日圆 上涨2%左右至78.30日圆，在海外市场曾最低跌至72.75，为2013年初以来最低。
欧元遭遇获利回吐，兑澳元 下跌近2%，报1.5935澳元。欧元周一曾升至六年高点1.6248澳元。欧元兑新西兰元 下跌1.4%至1.7652新西兰元，隔夜曾一度突破1.8100，为2011年以来最高水准。(完)
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全部现汇报价 (编译 孙国玉/汪红英；审校 徐文焰/高琦)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”