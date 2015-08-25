重发-中国汇市：人民币早盘续跌至近两周低点，汇价跌势可期但料不会失控

标题新闻：阿尔及利亚和伊拉克赞成OPEC在本月会议上延长减产协议－阿尔及利亚能源部声明
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* 人民币早盘续跌至近两周低点，盘中跌破6.42元关口
* 中间价结束七连升，随昨日收盘价向下调整体现市场化意愿
* 人民币仍有下跌空间，但跌势不会失控
* 实需购汇需求仍高，央行维稳力度比以前更强
路透上海8月25日 - 人民币兑美元即期 周二早盘下跌至近两周新低，盘中跌破6.42元关口；中间价则结束七连升，亦下探近两周低点。交易员表示，中间价定价凸显央行汇率市场化意图，但盘中仍时现干预身影，预示人民币跌势可期，但不会失控。
他们并指出，全球金融市场动荡可能加剧人民币贬值预期，而日内看CNH和境内人民币价差都维持在6-700点子，套利需求难消，另外现实实需购汇也被调动起来，客盘购汇比之前更多，从成交量可以窥探，央行在干预的手段和力度上比之前更强。
“虽然人民币在下跌，但央行还是有意识的控制跌势，维持一下秩序。从整个预期看还是没有变，很多都考虑逢低买些美元。”一中资大行交易员表示。
境内美元掉期升水 都升破2,000点子，逼近3月中旬高点，离岸CNH一年期掉期升水再度逼近昨日的历史新高。
交易员认为，境内掉期继续涨，主要还是受离岸CNH掉期上涨带动，离岸CNH贬值预期更强烈些，短端资金利率成本很高，做空人民币的成本提高了，当然对在岸说也会形成一定的支撑；另外近期汇率贬值，但宽松预期的靴子还是没落地，所以只能继续买，等靴子落地。
北京时间11:15，中国人民币兑美元 即期报6.4115，上日收报6.4044元。今日人民币兑美元中间价 报6.3987元，上日中间价为6.3862元。人民币兑美元即期成交量 为131亿美元，较上日半日138亿美元基本持平。
中国外汇交易中心周二更新的10点人民币兑美元参考汇率为6.4079。外汇交易中心自本周一开始，每天发布五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。外汇交易中心指出，参考汇率的计算方法为上述各自对应时点前30秒内市场成交价格的加权平均。五个时点的参考汇率均依据境内银行间外汇市场成交价格计算得出，综合反映了当日外汇市场供求状况。
全球汇市方面，日圆和欧元兑美元周二早间游走于七个月高点附近，因中国股市大跌引发普遍避险情绪，拖累美元。9月美联储升息的预期消退，市场再度聚焦中国股市进展。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.6975元, 上日尾盘为6.6885元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.4705/6.472元, 上一交易日尾盘报6.492元。
中国央行8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完） (发稿 张金栋; 审校 曾祥进)
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波罗的海海岬型船运价指数升10点，或0.61%，报1,645点。海岬型船舶日均获利跌42美元，报12,404美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
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