重发-中国汇市：人民币早盘续跌至近两周低点，汇价跌势可期但料不会失控

* 人民币早盘续跌至近两周低点，盘中跌破6.42元关口

* 中间价结束七连升，随昨日收盘价向下调整体现市场化意愿

* 人民币仍有下跌空间，但跌势不会失控

* 实需购汇需求仍高，央行维稳力度比以前更强

路透上海8月25日 - 人民币兑美元即期 周二早盘下跌至近两周新低，盘中跌破6.42元关口；中间价则结束七连升，亦下探近两周低点。交易员表示，中间价定价凸显央行汇率市场化意图，但盘中仍时现干预身影，预示人民币跌势可期，但不会失控。

他们并指出，全球金融市场动荡可能加剧人民币贬值预期，而日内看CNH和境内人民币价差都维持在6-700点子，套利需求难消，另外现实实需购汇也被调动起来，客盘购汇比之前更多，从成交量可以窥探，央行在干预的手段和力度上比之前更强。

“虽然人民币在下跌，但央行还是有意识的控制跌势，维持一下秩序。从整个预期看还是没有变，很多都考虑逢低买些美元。”一中资大行交易员表示。

境内美元掉期升水 都升破2,000点子，逼近3月中旬高点，离岸CNH一年期掉期升水再度逼近昨日的历史新高。

交易员认为，境内掉期继续涨，主要还是受离岸CNH掉期上涨带动，离岸CNH贬值预期更强烈些，短端资金利率成本很高，做空人民币的成本提高了，当然对在岸说也会形成一定的支撑；另外近期汇率贬值，但宽松预期的靴子还是没落地，所以只能继续买，等靴子落地。

北京时间11:15，中国人民币兑美元 即期报6.4115，上日收报6.4044元。今日人民币兑美元中间价 报6.3987元，上日中间价为6.3862元。人民币兑美元即期成交量 为131亿美元，较上日半日138亿美元基本持平。

中国外汇交易中心周二更新的10点人民币兑美元参考汇率为6.4079。外汇交易中心自本周一开始，每天发布五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。外汇交易中心指出，参考汇率的计算方法为上述各自对应时点前30秒内市场成交价格的加权平均。五个时点的参考汇率均依据境内银行间外汇市场成交价格计算得出，综合反映了当日外汇市场供求状况。

全球汇市方面，日圆和欧元兑美元周二早间游走于七个月高点附近，因中国股市大跌引发普遍避险情绪，拖累美元。9月美联储升息的预期消退，市场再度聚焦中国股市进展。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.6975元, 上日尾盘为6.6885元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.4705/6.472元, 上一交易日尾盘报6.492元。