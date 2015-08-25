中国债市动态：一二级联袂向好，避险情绪及宽松预期继续发酵

路透上海8月25日 - 中国银行间债市周二现券延续暖势，长端收益率早盘降幅明显；一级市场上，国开五期新债收益率亦多数低于预期。交易员表示，全球市场动荡令避险情绪急速升温，债市看多情绪进一步发酵，不过早间公开市场逆回购规模不及预期，收益率暂止跌走稳。

上海一银行交易员表示，早盘现券开盘即走强，“十年国开债一开盘收益率就下很多，不过公开市场没放量，收益率又上去一点；目前成交在3.82%，比昨天尾盘下行4、5个bp(基点)”。

他并表示，在降准预期及避险情绪推动之下，长端利率债收益率预计仍有下行空间，短债则受限于资金面；当前收益率曲线偏陡，下一步继续牛平应为大概率事件。不过幅度尚不好判断，人民币贬值压力不减、流动性偏紧仍将限制现券走强空间，而央行何时降准亦存悬念。

中国央行公开市场周二进行1,500亿元七天期逆回购操作，较上周继续放量，利率持平于2.50%，同时国库现金定存也助力维稳资金面。不过因人民币贬值压力带来的外汇占款减少预期不减，市场仍在盼望可以解决长期流动性问题的降准等宽松政策工具出台。

一级市场方面，中国国家开发银行 招标增发五期债券，三年及五年接近预估，而一年、七年和10年期明显低于预期；一、三、五、七和10年中标收益率依次为2.5805%、3.2511%和3.4885%、3.8136%和3.8001%。

“七年和10年都很低，一级招得这么好，估计二级还会有一波行情，”上海另一银行交易员表示。

中国股市沪综指周二早市收盘跌幅缩窄至逾4%。在昨日暴跌8.5%至逾半年收盘新低后，沪综指今日开盘受外盘影响续挫6.4%直逼3,000点整数关口，创八个月盘中新低；不过随后一些短线资金在低位吸纳搏反弹，令大盘脱离低点，成交有所放大。

继近期大跌之后，动荡的全球市场周二显现喘息迹象，逢低买盘推动亚洲股市摆脱三年低位，但中国股市续跌5%。关于中国经济可能硬着陆的担忧，此前打压亚洲股市重挫。

剩余期限近10年的国开债150210券最新报价 在3.8350%/3.8250%,上日尾盘为3.86%/3.8525%。