中国货币市场：资金紧势不改回购利率微涨，逆回购及国库现金投放难有缓解

路透上海8月25日 - 中国银行间市场周二早盘主要回购利率 微涨。交易人士表示，虽然央行逆回购加量投放，叠加国库现金投标注水驰援流动性，但除国开行外其他大行融出资金意愿极其有限，致资金面偏紧格局并未见明显改善。

交易员并指出，外汇市场大行购汇抽离资金带来的流动性压力仍未缓解，机构资金面预期短期尚难乐观，寄望央行降准的呼声仍在逐步升温。

“逆回购+国库现金没用啊，资金还是很紧，关键是大行都不出，”上海一银行交易员表示，目前仍旧只有国开行稳定供给，而公开市场本身到期量也大，所以市场感觉缓解极其有限。

他并指出，逆回购加量之后，意味着未来滚动操作的压力也逐步增大，若汇率贬值压力不减，感觉公开市场对冲流动性也不是长久之计，未来还是希望央行能降准从根本上解决问题。

央行公开市场周二七天期逆回购操作继续放量，同时国库现金定存也助力维稳资金面。不过因人民币贬值压力带来的外汇占款减少预期不减，市场仍在盼望可以解决长期流动性问题的降准等宽松政策工具出台。

业内人士周二透露，财政部与央行今日进行的三个月期国库现金管理商业银行定期存款招标，中标利率为3.00%，较上次同期限品种3.20%的定位续降。

对此，交易员表示，目前市场对长期资金需求并不大，致三个月期限品种利率走低。

“可能都不想拿长的负债嘛，宁可天天辛苦找加点的隔夜，也总比拿长的好，省一点是一点，”上海一券商交易员表示。

人民币兑美元即期 周二早盘下跌至近两周新低，盘中跌破6.42元关口；中间价则结束七连升，亦下探近两周低点。交易员表示，中间价定价凸显央行汇率市场化意图，但盘中仍时现干预身影，预示人民币跌势可期，但不会失控。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间12:03 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 1.8498 1.8466 +0.32

七天 2.5395 2.5383 +0.12

14天 2.7443 2.6829 +6.14

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 1.5350 0.9200 +61.50

七天 1.7500 1.2500 +50.00

14天 1.8800 1.6300 +25.00

回购定盘利率

其中:隔夜 1.8500 1.8400 +1.00

七天 2.5600 2.5300 +3.00

14天 2.8000 2.6800 +12.00

Shibor

其中:隔夜 1.8790 1.8660 +1.30

七天 2.5930 2.5970 -0.40

三个月 3.0910 3.0900 +0.10 ----------------------------------------------------------------(完)