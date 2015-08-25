修正-《全球汇市》美元兑日圆走高，因避险情绪减弱

(更正：正文第10段应为“欧元”，而非“欧阳”)

* 美元/日圆涨逾1%，脱离七个月低位

* 日圆走软，因日股和美国标普指数期货走高激发美元买盘

* 澳元获喘息之机

* 围绕中国经济的担忧情绪犹存

路透新加坡/东京8月25日 - 美元兑日圆周二涨逾1%，脱离七个月低位，因投资者避险情绪显现缓和迹象，但围绕中国经济成长放缓的担忧仍令市场前景蒙阴。

交易商称，美国股指期货上扬及日经指数 自盘中低位反弹激发美元对日圆的买盘。还有传闻称，有日本交易商买入美元。

这些因素协助提振美元；美元兑日圆过去两个交易日重挫4%，因近期全球金融市场动荡，导致美国联邦储备理事会(FED/美联储)9月升息的押注降温。

美元兑日圆 上涨1.3%至120.00，脱离周一所创的1月中旬以来新低116.15。

不过美元目前仍远低于上周四约123-124日圆的交投区间。

东京Brown Brothers Harriman汇率策略师Masashi Murata表示，投资人是否持续买进美元，将取决于美国经济前景。

“有关全球经济放缓的忧虑加剧，引发了近期的这种走势...因为对于中国经济形势不佳的看法没有改变，市场焦点投向美国。”他说道。

中国股市沪综指 周一暴挫逾8%，今日进一步走低4.3%，反映出投资者对中国经济忧心忡忡。

Brown Brothers Harriman的分析师Murata指出，美元短线走势的关键在于，美元兑日圆能否回升到200日移动均线上方。目前该阻力位落在120.70附近。

不仅是美联储9月升息的预期回落，利差交易的解除也令美元承压。市场动荡促使投资者出脱以欧元和日圆为融资货币的利差仓位。

在金融市场面临压力的时候，投资人会轧平利差交易部位，回补欧元和日圆。利差交易承担较大风险，但潜在回报也更高。

欧元 下跌0.7%，报1.1537美元，欧元周一曾触及七个月高点1.1715，从低点1.1370大涨。

“现在仍然有双向流动，有逢低买入美元的需求。有人可能认为这是雷曼兄弟式危机的开始。我认为人气没有那么糟糕，但未来几天可能将决定形势如何发展，”东京道富银行外汇主管Bart Wakabayash说。

澳元兑美元 涨0.8%至0.7215，脱离周一所及六年新低0.7044。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1541 1.1618 -0.66 -4.60 1.2097

美元/日圆 119.95 118.39 1.32 0.41 119.68

欧元/日圆 138.46 137.58 0.64 -4.66 144.78

美元/瑞郎 0.9348 0.9305 0.46 -5.97 0.9941

英镑/美元 1.5764 1.5774 -0.06 1.23 1.5573

美元/加元 1.3248 1.3286 -0.29 14.03 1.1618

澳元/美元 0.7208 0.7153 0.77 -11.74 0.8168

新西兰元/美元 0.6504 0.6473 0.48 -16.58 0.7797

澳元/日圆 86.490 84.730 2.08 -11.50 97.750

新西兰元/日圆 78.030 76.630 1.83 -16.55 93.310

英镑/日圆 189.09 186.75 1.25 1.75 186.38

澳元/新西兰元 1.1074 1.1033 0.37 5.78 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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