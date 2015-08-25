路透基点：台湾强新工业获得20亿台币五年期融资

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透香港8月25日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，台湾上市钢铁生产企业强新工业股份有限公司已完成20亿台币(6,100万美元)五年期融资。
玉山商业银行和彰化商业银行分别担任额度代理行和担保品控管行。消息人士称，其他八家银行以牵头行兼簿记行的身份加入联贷，另有一家银行以参与行身份加入。
这笔贷款以土地和工厂作为担保，担保人为该公司董事长和董事。该贷款分为等额的A档定期贷款和B档循环贷款。
利率为较台北金融业拆款定盘利率(TAIBOR)加码65个基点，最低税前利率定在1.7%。
A档贷款在18个月的宽限期之后，将分八期每半年不等额偿还，还款比例为：8%(第一至七期)、44%(第八期)。
签约日期定在8月31日。
贷款资金将用于为该公司在2012年1月签署的18亿台币五年期贷款再融资，以及营运资金。(完) (编译 汪红英；审校 高琦)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”