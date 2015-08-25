路透基点：台湾强新工业获得20亿台币五年期融资

路透香港8月25日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，台湾上市钢铁生产企业强新工业股份有限公司已完成20亿台币(6,100万美元)五年期融资。

玉山商业银行和彰化商业银行分别担任额度代理行和担保品控管行。消息人士称，其他八家银行以牵头行兼簿记行的身份加入联贷，另有一家银行以参与行身份加入。

这笔贷款以土地和工厂作为担保，担保人为该公司董事长和董事。该贷款分为等额的A档定期贷款和B档循环贷款。

利率为较台北金融业拆款定盘利率(TAIBOR)加码65个基点，最低税前利率定在1.7%。

A档贷款在18个月的宽限期之后，将分八期每半年不等额偿还，还款比例为：8%(第一至七期)、44%(第八期)。

签约日期定在8月31日。