日本债市：公债价格下跌因避险意愿下降，40年券标售买需良好

路透东京8月25日 - 日本政府公债价格周二下跌，因日股在大跌后反弹，受近期全球市场震荡打击的风险人气略有恢复。

10年期日债期货9月合约 跌0.18点至147.91。

指标10年期日债 收益率涨3个基点至0.375%，脱离上周尾段触及的近四个月低点0.350%。

超长期券种跌幅相对没那么明显，因周二4,000亿日圆的40年期日债标售吸引到良好的投资者需求。

标债的投标倍数为2.30。市场通常认为投标倍数高于2即令人满意。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.000% +0.0 0.000%

五年期公债 0.080% +1.5 0.065%

10年期公债 0.380% +3.5 0.345%

20年期公债 1.140% +2.5 1.115%

30年期公债 1.380% +2.0 1.360%

10年期公债期货 <0#JGB:> 147.89 -0.20 148.09

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

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