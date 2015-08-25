离岸人民币：短期拆息持续飙升至历史新高，港银纷纷加人民币定存息

路透香港8月25日 - 人民币汇率大幅波动，在岸与离岸价差挺括，均导致离岸人民币资金近日持续趋紧，周二离岸隔夜等短期限拆息利率节节攀升创历史新高，影响更已蔓延至存款市场。

昨日急跌的离岸人民币兑美元现汇 早盘微幅反弹0.32%，与在岸（CNY）即期价差有所收敛至负618个点子，较昨日近一千个点子趋窄，但仍有大量套利盘存在。

离岸人民币短期流动性紧张引发资金利率飙涨，一年期CNH/美元掉期点子 连续两日创2010年汇改以来市场新低，最新报2,706/2,781，上日收在2,578。

市场对资金面忧虑推高香港财资公会CNH HIBOR各期限利率定盘价，其中一周 、两周 均创自2013年有报价以来历史新高至10.095%、9.239%。而隔夜拆借、1月、2月等利率均处历史高位。

“我今早要申购A股ETF，货币经纪给我报的短端CNH利率最高19%！ ”一位外资投行投资经理称。

银行间CNH拆借利率亦飙高，汤森路透综合报价隔夜 利率早盘一度报10.55/11.05,创历史新高，ON/SW/2W等短端报价均在利率6%以上，亦处历史高位。

离岸短端资金利率持续高位、人民币汇率贬值等因素亦蔓延至香港人民币存款市场，不少香港银行从上周起纷纷提高人民币定息存款年息来吸引投资者不要转向。

建行亚洲已推出高达4.2%的人民币定存利息来抢资金，而花旗银行定价亦较为进取，以全新人民币资金开立三个月或六个月人民币定存，年利率为3.5%，其中一个月起存额10万元人民币定存优惠年利率可达5%，为香港最高。

一位中资银行高管表示，尽管金管局回购及一级流动性提供行的机制有助于改善离岸人民币市场流动性，但套利盘及回流等因素至离岸人民币资金紧张，若在岸与离岸价差持续挺括，日前回购机制已不足限制人民币利率的上升了。

香港财政司司长曾俊华周一称，目前香港银行体系保持高度流动性，有能力应对市场波动，而金管局在有需要时可以向银行提供流动资金的支持，而香港证监会已就经纪的流动资金进行压力测试，没收到任何经纪出现困难的报告。 (完)