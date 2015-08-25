路透基点：越秀房托4.42亿美元收购融资案的一部分进入银团组建阶段

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透香港8月25日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国越秀房地产投资信托基金(越秀房托)正在市场筹措4.42亿美元双币贷款，为收购价值26.3亿元人民币(4.24亿美元)的上海一处商业建筑提供融资。
8月18日，担任牵头行兼簿记行的星展银行和渣打银行将B部分2.17亿美元三年期子弹式贷款推入一般银团阶段。
贷款还包括：A部分附有两年延期选择权的1.77亿美元一年期贷款和C部分3亿元人民币(4,700万美元)三年期境内定期贷款。A、C部分尚未进入银团阶段。
B部分贷款混合利率较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码200个基点。银行受邀以两个层级参贷：承贷3,000万美元或以上为牵头行，最高综合收益230个基点，管理费用90个基点；承贷2,000万-2,900万美元为主办行，综合收益225个基点，费用75个基点。
银行回复截止日期为9月11日，9月中下旬进行文件准备工作。
根据该公司8月6日发给股东的通函，A部分贷款利率前六个月较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码170个 基点，接下来六个月加码175个基点，此后加码212.3个基点。B部分贷款 利率第一年较Libor加码188个基点，此后加码205.5个基点。以人民币计价的贷款部分利率为中国人民银行基准利率的110%。
新贷款获得越秀房托受托人汇丰机构信托服务的无条件及不可撤回担保。
境外贷款将用于为该公司收购上海宏嘉大厦提供融资。该商业地产由25层 办公建筑及零售面积和停车场构成，总建筑面积62,139平方米，地处浦东竹园商贸区核心地段。
星展银行、摩根士丹利和渣打银行担任越秀房托收购宏嘉大厦的联席财务顾问。(完) (编译 刘秀红；审校 高琦)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”