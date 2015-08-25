路透基点：越秀房托4.42亿美元收购融资案的一部分进入银团组建阶段

路透香港8月25日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国越秀房地产投资信托基金(越秀房托)正在市场筹措4.42亿美元双币贷款，为收购价值26.3亿元人民币(4.24亿美元)的上海一处商业建筑提供融资。

8月18日，担任牵头行兼簿记行的星展银行和渣打银行将B部分2.17亿美元三年期子弹式贷款推入一般银团阶段。

贷款还包括：A部分附有两年延期选择权的1.77亿美元一年期贷款和C部分3亿元人民币(4,700万美元)三年期境内定期贷款。A、C部分尚未进入银团阶段。

B部分贷款混合利率较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码200个基点。银行受邀以两个层级参贷：承贷3,000万美元或以上为牵头行，最高综合收益230个基点，管理费用90个基点；承贷2,000万-2,900万美元为主办行，综合收益225个基点，费用75个基点。

银行回复截止日期为9月11日，9月中下旬进行文件准备工作。

根据该公司8月6日发给股东的通函，A部分贷款利率前六个月较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码170个 基点，接下来六个月加码175个基点，此后加码212.3个基点。B部分贷款 利率第一年较Libor加码188个基点，此后加码205.5个基点。以人民币计价的贷款部分利率为中国人民银行基准利率的110%。

新贷款获得越秀房托受托人汇丰机构信托服务的无条件及不可撤回担保。

境外贷款将用于为该公司收购上海宏嘉大厦提供融资。该商业地产由25层 办公建筑及零售面积和停车场构成，总建筑面积62,139平方米，地处浦东竹园商贸区核心地段。