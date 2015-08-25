路透基点：新希望六和寻求7,500万美元俱乐部贷款--TRLPC

路透香港8月25日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，中国最大的动物饲料生产商新希望六和股份有限公司寻求7,500万美元三年期俱乐部贷款。

消息人士称，大华银行担任这笔贷款的唯一牵头行兼簿记行。

借款人为新希望六和股份有限公司的香港子公司--新希望国际(香港)有限公司。

贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码140个基点，参贷行可获120个基点的前端费，综合收益可达180个基点。