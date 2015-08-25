路透基点：新希望六和寻求7,500万美元俱乐部贷款--TRLPC

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透香港8月25日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，中国最大的动物饲料生产商新希望六和股份有限公司寻求7,500万美元三年期俱乐部贷款。
消息人士称，大华银行担任这笔贷款的唯一牵头行兼簿记行。
借款人为新希望六和股份有限公司的香港子公司--新希望国际(香港)有限公司。
贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码140个基点，参贷行可获120个基点的前端费，综合收益可达180个基点。
消息人士称，贷款资金将用于一般企业用途、投资及收购一家印尼养鱼场。(完) (编译 汪红英；审校 白云)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”