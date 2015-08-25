更新版 1-中港证券：香港上市A股ETF午盘由升转跌，沪港通北向A股交易继续净流入

(更新午盘表现及基金界人士评论)

路透香港8月25日 - 中国股市沪综指 八个月来首次跌破三千点，拖累在香港上市的多支A股ETF（交易所买卖基金）周二午盘由升转跌，不过沪港通北向A股交易继续录得净流入。

香港时间14:29，总资产净值最高的A股ETF--iShares安硕富时A50中国指数ETF 跌4.97%，报8.99港元，较资产净值折让9%；南方东英富时中国A50 ETF 亦跌近6%。

沪综指 午盘跌幅扩大至7.74%，八个月来首次跌破3,000点整数关口；香港恒生指数 与恒生国企指数 亦分别跌1.06%及2.89%。

时富资产管理董事总经理姚浩然表示，股市气氛急速逆转，主要受累于日本股市转弱以及中国A股失守三千点关口，由于A股尚未见底，短期市况依然波动。

沪港通北向A股交易（沪股通） 连续第二日录得净流入，截至下午2时29分的成交总额76.57亿元人民币，其中买入57.64亿元，卖出18.92亿元。每日额度余额91.74亿元，使用率为30%。