更新版 1-中港证券：香港上市A股ETF午盘由升转跌，沪港通北向A股交易继续净流入

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(更新午盘表现及基金界人士评论)
路透香港8月25日 - 中国股市沪综指 八个月来首次跌破三千点，拖累在香港上市的多支A股ETF（交易所买卖基金）周二午盘由升转跌，不过沪港通北向A股交易继续录得净流入。
香港时间14:29，总资产净值最高的A股ETF--iShares安硕富时A50中国指数ETF 跌4.97%，报8.99港元，较资产净值折让9%；南方东英富时中国A50 ETF 亦跌近6%。
沪综指 午盘跌幅扩大至7.74%，八个月来首次跌破3,000点整数关口；香港恒生指数 与恒生国企指数 亦分别跌1.06%及2.89%。
时富资产管理董事总经理姚浩然表示，股市气氛急速逆转，主要受累于日本股市转弱以及中国A股失守三千点关口，由于A股尚未见底，短期市况依然波动。
沪港通北向A股交易（沪股通） 连续第二日录得净流入，截至下午2时29分的成交总额76.57亿元人民币，其中买入57.64亿元，卖出18.92亿元。每日额度余额91.74亿元，使用率为30%。
南向港股交易（港股通） 的成交总额26.18亿港元，买入及卖出金额分别为11.41亿港元及14.77亿港元；每日额度余额106.12亿元，反映净流出。（完） (记者 雷美珍；审校 张喜良)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”