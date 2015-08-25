版本:
中国
市场报道 | 2015年 8月 25日 星期二 13:51 BJT

《汇市简讯》伦敦盘初：中国以外市场审慎反弹

0544GMT
    
    * 美元/日圆涨0.63%，欧元/美元跌0.41%，澳元/美元涨0.41%，欧元
/日圆涨0.21%
    * 美元/人民币涨0.15%，美元/离岸人民币跌0.17%，美元/马币(林吉
特)跌0.38%，美国10年期公债收益率2.0278%
    * E-迷你标普指数期货升1.16%，中国沪综指跌5.8%，日股日经指数
跌2.6%，, MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨1.06%，美国原油涨1.4%
    * 沪综指早盘收挫逾4%，抢反弹资金带动大盘脱离八个月低点 
    * 日财相麻生太郎：日圆近日涨势“强烈”，不利于经济 
(完)
        
    全球汇市简讯         英文汇市简讯页面      <FXBU
ZZ>
    全球汇市报导            汇市技术面解析    [TECH/FRX
CN]
    所有外汇新闻           汇率路透调查       [FRX-CPO
LL]
    美加经济指标预测      欧洲经济指标预测    [EU/ECI
CN]
    指标利率一览         澳元、新西兰元报导    [AUD/
CN]
    英镑报导                台币报导              [TWD/
CN]
    人民币报导              韩元报导              [KRW/
CN]
    南非兰特报导            亚洲盘现汇报价          AF
X=   
    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          NF
X=
    全部现汇报价             

 (编译 张若琪 审校 张涛)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐