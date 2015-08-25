《汇市简讯》伦敦盘初：中国以外市场审慎反弹

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
0544GMT * 美元/日圆涨0.63%，欧元/美元跌0.41%，澳元/美元涨0.41%，欧元 /日圆涨0.21% * 美元/人民币涨0.15%，美元/离岸人民币跌0.17%，美元/马币(林吉 特)跌0.38%，美国10年期公债收益率2.0278% * E-迷你标普指数期货升1.16%，中国沪综指跌5.8%，日股日经指数 跌2.6%，, MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨1.06%，美国原油涨1.4% * 沪综指早盘收挫逾4%，抢反弹资金带动大盘脱离八个月低点 * 日财相麻生太郎：日圆近日涨势“强烈”，不利于经济 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 (编译 张若琪 审校 张涛)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。