新兴汇市：新兴亚币多反弹，朝韩形势缓和推升韩元

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
现汇马币走高，因在市场流动性较低的情况下，马来西亚出口商买入马币用于月末结算。
马币回吐稍早前部分涨幅，因一些外国投资者选择逢高抛售。
马币无本金交割远期外汇(NDF) 也走强，因一些境外基金通过买盘解除货币对冲操作。
亚洲 当日 今年以来 2014年
最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价
日圆 119.06 118.41 -0.55 +0.50 119.66
坡元 1.4071 1.4099 +0.20 -5.76 1.3260
台币 32.695 32.960 +0.81 -2.99 31.718
韩元 1195.08 1199.00 +0.33 -8.01 1099.30
泰铢 35.64 35.76 +0.34 -7.69 32.90
菲律宾披索 46.72 46.82 +0.21 -4.28 44.72
印尼卢比 14070.00 14044.00 -0.18 -12.01 12380.00
印度卢比 66.70 66.64 -0.08 -5.50 63.03
马币 4.2470 4.2630 +0.38 -17.67 3.4965
人民币 6.4105 6.4044 -0.10 -3.22 6.2040
(完)
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全部现汇报价 (编译 张若琪/李春喜/刘秀红；审校 于春红/王洋/艾茂林)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”