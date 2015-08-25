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亚洲 | 2015年 8月 25日 星期二 14:08 BJT

新兴汇市：新兴亚币多反弹，朝韩形势缓和推升韩元

现汇马币走高，因在市场流动性较低的情况下，马来西亚出口商买入马币用于月末结算。

马币回吐稍早前部分涨幅，因一些外国投资者选择逢高抛售。

马币无本金交割远期外汇(NDF) 也走强，因一些境外基金通过买盘解除货币对冲操作。

亚洲 当日 今年以来 2014年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 119.06 118.41 -0.55 +0.50 119.66

坡元 1.4071 1.4099 +0.20 -5.76 1.3260

台币 32.695 32.960 +0.81 -2.99 31.718

韩元 1195.08 1199.00 +0.33 -8.01 1099.30

泰铢 35.64 35.76 +0.34 -7.69 32.90

菲律宾披索 46.72 46.82 +0.21 -4.28 44.72

印尼卢比 14070.00 14044.00 -0.18 -12.01 12380.00

印度卢比 66.70 66.64 -0.08 -5.50 63.03

马币 4.2470 4.2630 +0.38 -17.67 3.4965

人民币 6.4105 6.4044 -0.10 -3.22 6.2040

(完)

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全部现汇报价 (编译 张若琪/李春喜/刘秀红；审校 于春红/王洋/艾茂林)

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