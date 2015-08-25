国际油市：油价略微复苏但仍在六年低点附近，因中国经济引发担忧

“中国经济持续放缓，加上美联储可能仍会在年底前升息。这使得近年来中国需求(包括大宗商品)与低息贷款这两大全球经济成长的主要支柱受到进一步打击，”他表示。但他也称1990年代末期的亚洲金融危机不太可能重演。

0607 GMT，美国原油 上涨0.49美元，报每桶38.73美元，布兰特原油 上升0.38美元，至每桶43.07美元。

这两大原油指标皆距离周一各自创下2009年初以来的低点37.75美元与42.23美元不远，意味着中国经济前景令人担忧的程度，已与石油供应过剩的忧虑不相上下。

伦敦的Energy Aspects表示，石油持续供应过剩以及经济疲弱，尤其是亚洲，令油价持续走低；新加坡的辉立期货表示，“美国原油与布兰特原油看来正跌向2008年水平，当时分别触及了32.4与36.2美元的低点。”

石油输出国组织(OPEC)产量触及纪录高位，为的是将竞争对手挤出市场，尤其是美国页岩油生产商。但美国页岩油生产商对油价大跌抵抗力很强，仍在继续生产。(完)

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