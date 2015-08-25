《全球汇市》美元兑日圆脱离低点，但围绕中国经济的担忧犹存

日本财务大臣麻生太郎警告市场人士不要进一步大幅推高日圆汇率，称日圆兑美元隔夜暴涨对经济而言是“强烈”且不受欢迎的。

美元指数 报93.701，守在周一七个月低点92.621的上方。

“现在仍然有双向资金流动，有逢低买入美元的需求。有人可能认为这是雷曼兄弟式危机的开始。我认为人气没有那么糟糕，但未来几天可能将决定形势如何发展，”东京道富银行外汇主管Bart Wakabayash说。

澳元兑美元 涨0.5%至0.7193，脱离周一所及六年新低0.7044。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1561 1.1618 -0.49 -4.43 1.2097

美元/日圆 119.15 118.39 +0.64 -0.44 119.68

欧元/日圆 137.74 137.56 +0.13 -4.86 144.77

美元/瑞郎 0.9335 0.9305 +0.32 -6.10 0.9941

英镑/美元 1.5768 1.5774 -0.04 +1.25 1.5573

美元/加元 1.3271 1.3286 -0.11 +14.23 1.1618

澳元/美元 0.7174 0.7153 +0.29 -12.17 0.8168

新西兰元/美元 0.6487 0.6473 +0.22 -16.80 0.7797

欧元/瑞郎 1.0794 1.0807 -0.12 -10.24 1.2026

欧元/英镑 0.7330 0.7368 -0.52 -5.48 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.5763 9.5861 -0.10 +1.14 9.4688

美元/挪威克朗 8.2144 8.2093 +0.06 +9.94 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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