全球金市：现货金在七周高点下方徘徊，美元和股市反弹

0618 GMT，现货金 小跌0.1%，报每盎司1,153美元。金价连涨五日后，周一小幅收低。上周五金价曾升至1,168.40美元，为7月7日以来高位。

美国12月期金 跌0.1%至1,152.30美元。

“当前市场动荡下，金价应能继续守住，然而不太可能大涨，因为市场人士得出售所有资产类别以获得流动性，包括贵金属在内。”MKS Group交易员James Gardiner在一份报告中指出。

另一个可能限制金价上行潜力的是，美联储一位重要官员仍坚持今年升息的看法。

美国亚特兰大联储总裁洛克哈特称可能会在“今年的某个时候”开始升息，即便油价下滑给通胀前景蒙上阴影。

现货钯金 低见550.50美元，为2011年10月以来最低水准，之后削减跌幅，报555.50美元，下跌2.7%。

现货铂金 跌0.9%至979美元，现货银 则持稳，报14.77美元。(完)

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