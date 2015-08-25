全球金市：现货金在七周高点下方徘徊，美元和股市反弹

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
0618 GMT，现货金 小跌0.1%，报每盎司1,153美元。金价连涨五日后，周一小幅收低。上周五金价曾升至1,168.40美元，为7月7日以来高位。
美国12月期金 跌0.1%至1,152.30美元。
“当前市场动荡下，金价应能继续守住，然而不太可能大涨，因为市场人士得出售所有资产类别以获得流动性，包括贵金属在内。”MKS Group交易员James Gardiner在一份报告中指出。
另一个可能限制金价上行潜力的是，美联储一位重要官员仍坚持今年升息的看法。
美国亚特兰大联储总裁洛克哈特称可能会在“今年的某个时候”开始升息，即便油价下滑给通胀前景蒙上阴影。
现货钯金 低见550.50美元，为2011年10月以来最低水准，之后削减跌幅，报555.50美元，下跌2.7%。
现货铂金 跌0.9%至979美元，现货银 则持稳，报14.77美元。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 高琦/张若琪 审校 王洋/于春红)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”