更新版 1-日本股市：日经指数震荡下挫4%，创2月10日以来最低收位

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
大盘交投区间超过1,000点，可谓是逾两年来最大日交投区间。
东证股价指数 收低3.3%，报1,432.65点，成交量报4.924万亿日圆，是均量的两倍，且为11月4日来最高。
波动率创逾两年最高，日经指数波动率指数 收盘报46.92。
市场人士称，因中国经济忧虑引发的全球股市一片大跌，以及日圆兑美元重又上扬，令人担忧不已。
钢铁类股依然损失惨重，东证钢铁指数 重挫4.6%。商品和贸易类指数亦下挫，JFE Holdings 跌5.1%。(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”