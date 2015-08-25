版本:
中国
亚洲 | 2015年 8月 25日 星期二 15:02 BJT

更新版 1-日本股市：日经指数震荡下挫4%，创2月10日以来最低收位

大盘交投区间超过1,000点，可谓是逾两年来最大日交投区间。

东证股价指数 收低3.3%，报1,432.65点，成交量报4.924万亿日圆，是均量的两倍，且为11月4日来最高。

波动率创逾两年最高，日经指数波动率指数 收盘报46.92。

市场人士称，因中国经济忧虑引发的全球股市一片大跌，以及日圆兑美元重又上扬，令人担忧不已。

钢铁类股依然损失惨重，东证钢铁指数 重挫4.6%。商品和贸易类指数亦下挫，JFE Holdings 跌5.1%。(完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐