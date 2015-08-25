路透基点：台湾友达光电300亿台币再融资案获超额认贷

路透香港8月25日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，台湾上市公司友达光电的300亿台币再融资案，现已获得包括初始牵头行兼簿记行在内的25家银行的超额认贷，金额略低于380亿台币。

消息人士表示，牵头行兼簿记行是台湾银行、国泰世华银行、彰化商业银行、中国信托银行、第一商业银行、台湾土地银行、兆丰国际商业银行、台北富邦商业银行、台新银行和台湾合作金库银行，共承贷约250亿台币。

在一般银团阶段加入联贷的另外15家银行认贷约130亿台币。

消息人士表示，贷款规模可能扩大，绿鞋贷款额度未指明。银行正在进行最终的批准，预计在9月初签约。

贷款由两部分构成。A部分是230亿台币的五年期贷款，用于再融资；B部分是70亿台币三年期贷款，用于运营资本。其中B部分贷款有两年延期权，延期费为15个基点。

贷款利率以三个月台北金融业拆款定盘利率(TAIBOR)为基准，并与借款人税后净利润率挂钩，加码90至130个基点不等。税前保底利率设在1.7%。

A部分贷款有两年半宽限期，此后每半年偿还一次，共分六次不等额偿还，5%(1)，10%(2-3)，15%(4)，20%(5)以及40%(6)。

B部分贷款，若未行使两年延期权，则到期一次性偿还。若借款人决定延期，则第三年底偿还15%，到期时偿还剩余部分。

贷款以土地、厂房和机械设备为抵押。

借款人上一次涉足台湾联贷市场是在2014年9月，当时完成258亿台币的五年期再融资，利率为较Taibor加码120个基点。(完) (编译 陈宗琦；审校 王兴亚)