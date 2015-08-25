中国航空：波音上调未来20年中国商用飞机需求量预估

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透北京8月25日 - 波音 周二上调未来20年中国商用飞机需求量预估，尽管中国经济放缓以及内地股市大跌引发全球股市和大宗商品市场的暴跌潮。
波音预计，未来20年中国将采购6,330架飞机，这要比去年预测的数字高出5%。波音目前估算这些需求的金额将达到9,500亿美元。
“尽管当前中国金融市场动荡，我们预计长期来看中国的航空运输市场增长会很强劲，”波音商用飞机负责市场的副总裁Randy Tinseth在一份声明中表示。
波音预计，未来20年中国商用飞机数量将增长近两倍，到2034年时将从2014年的2,570架增加到7,210架。(完) (编译 王洋; 审校 高琦)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”