路透伦敦8月25日 - 以下为CMC分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

欧元/美元：昨天升穿1.1500美元水平后，未来几天看起来料将朝1.1800水平推进。曾经跌破1.1470的区域，目前看来此处可能形成支撑。

美元/日圆：美元昨天一度急剧下滑，在触及116.55后反弹。由于曾经强势跌穿120.40区域，等于完成双顶部型态，在价位低于120.00区域的同时，不排除续跌至115.00的可能性。

欧元/英镑：昨天升至200日移动均线上方，为2013年10月以来首见，暗示可能进一步上涨，虽然还未收在这道线上方。这表示我们首先可能看到朝0.7230拉回。下一道阻力为5月高点0.7485。

英镑/美元：终于来到1.5800区域，尽管走势挣扎。如果突破1.5820，很有可能再度上看6月高点1.5930。除非跌破1.5600区域，才有可能令此前景推迟，并且下看1.5530。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1546 1.1618 -0.62 -4.55 1.2097

美元/日圆 119.42 118.39 0.87 -0.03 119.68

欧元/日圆 137.87 137.56 0.23 -5.05 144.77

美元/瑞郎 0.9376 0.9305 0.76 -5.68 0.9941

英镑/美元 1.5767 1.5774 -0.04 1.25 1.5573

美元/加元 1.3245 1.3286 -0.31 14.00 1.1618

澳元/美元 0.7206 0.7153 0.74 -11.78 0.8168

新西兰元/美元 0.6506 0.6473 0.51 -16.56 0.7797

欧元/瑞郎 1.0830 1.0807 0.21 -9.95 1.2026

欧元/英镑 0.7319 0.7368 -0.67 -5.62 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.5589 9.5861 -0.28 1.60 9.4688

美元/挪威克朗 8.2119 8.2093 0.03 9.90 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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