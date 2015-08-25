台湾债市：指标券殖利率纷创历史低位，反应央行9月降息预期

* 五年和10年券殖利率盘中纷创历史新低

* 市场预期央行9月降息机会大增

* 可留意104/12期新券的空单量

路透台北8月25日 - 台湾公债周二殖利率全线走跌，指标券续创历史低位。台股虽大幅反弹，但因台湾央行大降隔拆代收利率5基点，令市场对央行9月降息的预期普遍升温。

交易人士表示，台债盘初受到央行大降隔拆利率的激励，多头踊跃进场持券，令殖利率明显下跌，盘五年券104/9 和10年券104/12 发行前交易纷纷再创历史新低。然随后股市信心回稳，指数反弹，令风险胃纳下降，各期公债殖利率也缩减跌幅。

〞现在殖利率很低，大致已反应央行会降息了，〞一位证券商交易员表示。

104/12今日以1.0250%创下10年券历史低位，收盘1.06%亦创新低；104/期也以0.7100%创下五年券历史新低，收盘0.7250%则是平了2009年10月2日的历史低位。

台湾央行周二委托银行收受隔夜资金利率由0.37%降至0.320%，大降5个基点，这也是自17日以来央行再度调低隔拆利率。

**殖利率倒置**

交易员指出，目前五年公债殖利率已跌破0.8%水位，今日收在0.7250%，与30天央行存单利率0.87%相比，殖利率是倒置的，这反应了市场对央行9月可能降息的预期。

他们认为，五年和10年公债殖利率值此低水位，相信有不少人不能认同，尤其是股市今日虽强涨，但市场信心是否真已恢复，尚待观察。

〞央行逐渐进入新的降息循环，什么事都可能发生，这些都对债市是利多，〞一位大型证券商交易员说。

也有交易员提醒，目前104/12期公债殖利率迭创新低，空单的累积也相当快速，目前达40亿台币左右，不妨密切观察后续空单势力的累积情况。

台湾股市周二收盘大涨3.58%。因亚洲时段交易的美国股市期货盘率先翻扬，带动包括台股在内的多数亚洲股市走高，政府救市措施出笼也激励指数扩大涨幅。

美国公债价格周一上扬，指标公债收益率跌至四个月低位，因担忧中国问题将损及全球经济，全球投资者纷纷买入低风险资产，抛售股票等风险投资。

交易员预估，明日10年公债104/12 发行前交易殖利率区间暂看在 1.01-1.09%。五年期公债104/09 区间则看0.70-0.74%。

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期

5 104/9 -3.38 0.7250% *0.7100-0.7350% 13.50 10 104/12 -3.20 1.0600% *1.0250-1.0900% 121.50

注：*表示该券交易以来新低。

本周全球重要经济事件和数据包括：

8月25日(二)：美国Markit综合采购经理人指数(PMI)；美国新屋销售年率；美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数。

8月26日(三)：7月美国建筑许可年率；美国耐久财(耐用品)订单。

8月27日(四)：美国杰克森霍尔--召开主题为“通胀动态与货币政策”的杰克森霍尔经济政策研讨会；第二季美国企业获利；美国国内生产总值(GDP)环比年率第二季修正值；美国7月成屋待完成销售指数。

8/28(五)：中国公布1-7月规模以上工业企业利润；美国公布实质个人支出、个人所得；美国公布个人消费支出(PCE)物价指数；密西根大学美国消费者信心指数8月终值。

30 104/11 没有成交

20 104/7 1.7600

10 104/5 1.1350

5 104/9 0.7250

3 104/1 没有成交