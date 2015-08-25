更新版 1-台湾货币市场：隔拆利率大降，短票利率不变惟明将降至0.47%-0.48%

* 央行将隔拆代收短率自0.37%降至0.32% * 拆款利率应声走低，隔拆利率降至0.32% * 短票利率维持不变，惟明起将降为0.47-0.48% * 债券RP利率大致持稳 (更新拆款以及央行发行存单细节) 记者 罗两莎 路透台北8月25日 - 台湾银行间短率周二大幅走低。交易员表示，今天央行进一步调降隔夜拆款利率，且 降幅达5基点，使拆款利率应声走低；惟短票和债券附买回利率则持应，料明日短票利率将下调至0.47-0.48% 间。 他们指出，今天央行一口气大降隔拆利率5基点，引导短率往下走，各银行均配合把隔拆利率往下调；但 因市场资金充沛，有资金需求者不多，即使是到期也未必要续借。 〞真恐怖，利率一口气降这么多，大家拆到一半，利率就下来了，市场开始预期央行可能会降息。〞一位 大型商银交易员说。 多位交易员表示，早上央行临时把隔拆利率大幅下调，市场顿时大乱，尤其是在央行公布短率前已敲好的 利率，只好更改报价全面跟着下调。 台湾央行周二委托银行代收隔夜资金利率进一步下调，将隔拆利率自0.370%调降至0.32%。 今日报价 上日收盘 隔夜银行间拆款加权平均 0.328% 0.370% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.280-0.385% 0.290-0.398% --一周拆款利率区间 0.320-0.430% 0.368-0.440% --两周拆款利率区间 0.320-0.450% 0.370-0.450% **短票利率不变惟明天将下调** 短票方面，票券商交易员说，央行今天突如其来的举措，让短票利率无法立刻反应，因昨天已经把利率和 金额都敲好，今天只好维持在原水准；但明天将把利率下调降到0.47-0.48%。 大型票券商与银行间承作的自保30天短票主要成交在0.50-0.51%，但大都在0.50%，区间与上日相同。 〞大行（央行）的一小步，是我们的一大步，隔拆利率都下来了，短票利率是一定要降的。〞一位大型票 券公司主管说。 据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率落在0.500%，前日在0.50 3%；上日成交量42.53亿台币，前日135.39亿台币。 台湾央行周二共发行5,580.5亿台币定存单，若较今日存单到期金额5,598亿台币，存单发行余额减17.5亿 。 本周央行存单到期总额为1兆253.8亿台币，本周余日存单到期金额分别为：周三1,487.8亿台币；周四1,8 91.5亿台币；周五816.5亿台币。 拆款中心资料 显示，周二超额准备为361亿台币，累积超额准备为4,795亿台币、加计前期1%的超额 准备5,814亿台币。 **RP利率持稳** 债市附买回(RP)市场方面，证券商交易员指出，由于今天有寿险公司赎回基金，且金额相当大，致各投信 公司普遍缺钱；因此，RP利率变化不大。 〞今天大家都没有那么充裕了，很多家投信都有小缺钱。〞一位大型证券公司交易员说。 两位票券公司交易员亦表示，今天投信公司资金情况与昨天比较可谓两样情，受到昨天股市重挫影响，投 资人赎回基金，多家大型投信公司出现缺资金的情况。 今日短天期证券商公债的附买回利率主要成交在0.48-0.50%，上日为0.48-0.52%，高位略微下滑；10天期 以上公司债RP主要成交在0.60%，上日区间为0.60-0.62%。 大型票券商与金融机构承作的公债附买回利率极短天期利率在0.42%，区间在0.44-0.45%，上日区间为0.4 4-0.46%。 公司债新承做附买回利率方面，极短天期仍在0.46%，大区间在0.47-0.50%，与上日区的0.47%-0.50%区间 相同；这部分的债券附买回成交利率高低与票券商条件及承作对象不同，有所差异。(完) (审校 曾祥进)