版本:
中国
亚洲 | 2015年 8月 25日 星期二 15:33 BJT

表格：外资在韩国股市卖超5,306亿韩元，连续第14日卖超

路透首尔8月25日 - 韩国证券交易所周二公布，截至0720GMT，外资在韩国股市卖超5,306亿韩元，已连续14日卖超，期间累计卖超金额为3.187万亿(兆)韩元。

以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)：

日期 外资 机构投资人 散户

---------------------------------------------

8月25日 -530.6 214.3 302.7

^8月24日 -723.9 401.0 298.0

8月21日 -442.1 923.8 -532.9

8月20日 -293.2 288.5 -37.8

8月19日 -26.9 167.5 -219.2

8月18日 -20.7 83.9 -101.8

8月17日 -321.3 154.3 134.9

8月13日 -216.3 199.3 -27.5

8月12日 -303.4 263.5 19.7

8月11日 -87.7 -20.9 75.6

8月10日　　　 -59.7 -2.6 67.2

8月 7日　　　 -34.0 -173.1 151.7

8月 6日 -101.9 -143.8 175.9

8月 5日 -24.8 17.8 -64.2

8月 4日 59.9 74.7 -173.5

----------------------------------------------

本月以来 -3,135.1 2,343.1 123.8

----------------------------------------------

今年以来 3,596.4 -7,459.3 3,250.6

----------------------------------------------

注：^ 8月24日为修正后数据。(完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐