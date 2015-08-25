亚洲橡胶：TOCOM期胶收低3.5%，但脱离六年低位

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
东京工业品交易所(TOCOM)1月期胶合约 <0#2JRU:>收跌6.2日圆，报每公斤168.9日圆。当日稍早一度下跌5.7%至165.1日圆，创下2009年7月17日以来最低水准。
周二到期的8月近月期胶合约报160.2日圆，日内下跌5.3日圆。
“东京期胶受美元/日圆这个货币对走势影响最大，美元/日圆今天收复些许失土，”东京一家经纪商的消息人士表示，“但市场可能仍偏向下行，因为橡胶库存数据显示，中国与日本以及其他市场需求温吞。”
上海期交所交投主力1月期胶 下跌295元人民币，收报每吨11,295元，此前一度触及11,150，为该期约至少2005年8月以来最低水平。
新加坡商品交易所(SICOM)9月期胶 最新报每公斤124.00美分，下跌1.7美分。(完)
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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 杜明霞/陈宗琦；审校 艾茂林/张涛)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”