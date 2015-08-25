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亚洲 | 2015年 8月 25日 星期二 15:43 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶收低3.5%，但脱离六年低位

东京工业品交易所(TOCOM)1月期胶合约 <0#2JRU:>收跌6.2日圆，报每公斤168.9日圆。当日稍早一度下跌5.7%至165.1日圆，创下2009年7月17日以来最低水准。

周二到期的8月近月期胶合约报160.2日圆，日内下跌5.3日圆。

“东京期胶受美元/日圆这个货币对走势影响最大，美元/日圆今天收复些许失土，”东京一家经纪商的消息人士表示，“但市场可能仍偏向下行，因为橡胶库存数据显示，中国与日本以及其他市场需求温吞。”

上海期交所交投主力1月期胶 下跌295元人民币，收报每吨11,295元，此前一度触及11,150，为该期约至少2005年8月以来最低水平。

新加坡商品交易所(SICOM)9月期胶 最新报每公斤124.00美分，下跌1.7美分。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 杜明霞/陈宗琦；审校 艾茂林/张涛)

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