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亚洲 | 2015年 8月 25日 星期二 15:37 BJT

《汇市简讯》美元/坡元持稳，新加坡国会解散消息符合预期

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* 美元/坡元持稳，新加坡政府宣布解散国会

* 解散国会消息大致在意料之中，大选日期极可能定于9月12日

* 受建国50周年因素影响，执政的人民行动党此次料将赢得更多席次

* 前总理李光耀去世、提高房屋津贴及育儿奖金等措施，都有利于人民行动党选情

* 美元/坡元目前趋势偏向走高，但一旦选举结果证实人民行动党大胜，预料将有获利了结卖压

* 美元/坡元最新汇价在1.4066-72，新加坡股市上涨0.9%(完)

(编译 蔡美珍；审校 张涛)

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