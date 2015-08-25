《汇市简讯》美元/坡元持稳，新加坡国会解散消息符合预期

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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* 美元/坡元持稳，新加坡政府宣布解散国会
* 解散国会消息大致在意料之中，大选日期极可能定于9月12日
* 受建国50周年因素影响，执政的人民行动党此次料将赢得更多席次
* 前总理李光耀去世、提高房屋津贴及育儿奖金等措施，都有利于人民行动党选情
* 美元/坡元目前趋势偏向走高，但一旦选举结果证实人民行动党大胜，预料将有获利了结卖压
* 美元/坡元最新汇价在1.4066-72，新加坡股市上涨0.9%(完)
(编译 蔡美珍；审校 张涛)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”