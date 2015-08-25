《路透晚报》--8月25日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：日经指数震荡下挫4%，创2月10日以来最低收位

日本股市周二在震荡交投中连续第六天收低，盘中围绕平盘上下波动，尾盘时回落，受中国经济放缓担忧打压。日经指数收跌4%至17,806.70点，为2月10日以来最低收位。大盘交投区间超过1,000点，可谓是逾两年来最大日交投区间。东证股价指数收低3.3%，报1,432.65点，成交量报4.924万亿日圆，是均量的两倍，且为11月4日来最高。

--中国股市：沪综指收跌7.6%至近八个半月新低，连续第四日下跌

沪综指收跌7.6%至近八个半月新低，连续第四日下跌，3,000点整数关口尾盘失守。分析师指出，整体护盘力度不强。且连日向下跳空，技术图形破位严重。在量能继续萎缩、外围市场出现止跌回稳迹象之际，预计大盘短线会逐渐减缓下跌力度。

沪综指收报2,964.967点，跌244.938点或7.63%；上证A股今日成交3,576亿元人民币。今日两市跌停个股仍接近2,000只。沪深300指数收报3,042.93点，跌7.10%,；沪深300指数期货主力9月合约尾盘报2,821.6点，跌10.00%，成交2,425,049手。130亿元额度的沪股通净买入80.71亿元。

--香港股市：恒生指数收高中止连七跌，国企指数续挫

恒生指数结束连续七日跌势，随着部分亚洲股市回升，投资人信心好转。但恒生国企指数连跌第八天，受中国内地市场连续第二天恐慌性下挫拖累。恒生指数上涨0.7%，至21,404.96点，恒生国企指数跌0.9%，至9,514.04点。

--汇市：美元兑日圆脱离低点，但围绕中国经济的担忧犹存

美元兑日圆上涨，脱离上日触及的七个月低位，但围绕中国引领全球经济成长放缓的担忧仍令前景蒙阴。0832GMT，美元兑日圆上升1.09%至119.68。欧元兑美元跌0.65%至1.1543。美元指数涨0.46%报93.762。澳元兑美元涨0.53%至0.7191。

--欧元债市：德债收益率弹离三个月低点，因全球市场暂时回稳

随着风险偏好暂时回暖，指标德国公债收益率(殖利率)弹离三个月低点。上日受到中国经济放缓疑虑影响，金融市场全面涌现恐慌性卖压。10年期德国公债收益率上涨5个基点至0.63%，周一触及约0.51%的近三个月低点，因投资者在高评级资产中寻求避险。西班牙、意大利和葡萄牙10年期公债收益率都持稳。

--国际油市：油价反弹，受益于逢低承接买盘

油价继上日大跌6%之后反弹，获益于交易商逢低承接。0819GMT，美国原油上涨0.83美元，报每桶39.07美元，布兰特原油上升0.92美元，至每桶43.61美元。

--全球金市：现货金在七周高点下方徘徊，美元和股市反弹

黄金徘徊在七周高点下方，股市和美元自昨日的沉重卖压中反弹。0823GMT，现货金跌至每盎司1,149美元。美国12月期金跌0.45%至1,148.40美元。

MKS Group的交易员指出，“当前市场动荡下，金价应能继续守住，然而不太可能大涨，因为市场人士得出售所有资产类别以获得流动性，包括贵金属在内。”另一个可能限制金价上行潜力的是，美联储一位重要官员仍坚持今年升息的看法。

--金属期市：伦铜由升转跌，中国疑虑难消

期铜由升转跌，中国工业活动前景黯淡，且中国股市再度大跌。0844GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜跌9.5美元，报每吨4,941.50美元。上海期货交易所期铜合约收高1.3%，至每吨38,820元人民币。