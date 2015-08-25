美国亚特兰大联储总裁洛克哈特对下月升息的想法似乎转淡，他周一仅表示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能会在“今年的某个时候”开始升息。洛克哈特表示，油价挫跌给通胀前景蒙上阴影；而美联储曾发出信号，它要对通胀率向2%目标水平回升有一定的信心，才会上调利率。

旧金山联邦储备银行发布的一篇分析显示，美国今年上半年的通胀率或许“远低于”已公布数据，但决策者不太可能因此而错误地制定利率。该行的研究人员稍早发现，今年年初的经济增长非常疲软，或许是因为未对季节性波动进行充分的调整，实际经济增速或许远远快于已公布的水平。

据俄罗斯塔斯社(TASS)报导，该国经济发展部长乌柳卡耶夫称，央行可能在9月的下次货币政策会议上暂停降息。乌柳卡耶夫曾担任俄罗斯央行第一副总裁。

台湾央行周二委托银行收受隔夜资金利率由0.37%降至0.320%，大降5个基点，这也是自17日以央行再度调低隔拆利率。两位不愿具名央行官员表示，今天进一步调降短率，主因是昨日台股重挫，全球金融市场动荡，央行因而调整利率；而明天是否进一步调降短率，则视股市等市场状况而定。

越南之声指出，越南央行称2015年将不会再进一步调整美元/越南盾汇率；越南盾今年已经三度贬值。越南之声在晨间新闻报导中指出，央行副总裁Nguyen Thi Hong做出以上安抚评论，此前越南盾兑美元周一在胡志明市黑市暴跌。

美国 联邦基金利率0-0.25% 2008年12月16日降至少75基点

基本贴现率0.75% 2010年2月18日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率14.25% 2015年7月29日升50基点

亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调

贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率2.0% 2015年6月28日降25基点

一年期贷款利率4.85% 2015年6月28日降25基点 台湾 重贴现率1.875% 2011年6月30日升12.5基点

担保放款融通利率2.25% 2011年6月30日升12.5基点

短期融通利率4.125% 2011年6月30日升12.5基点 香港 最优惠利率(P)5.00%** 2008年11月7日降25基点

隔夜贴现窗利率0.5% 2008年12月17日降100基点 韩国 基本利率(base rate)目标1.50% 2015年6月11日降25基点 澳洲 隔夜拆款利率2.00% 2015年5月5日降25基点 马来西亚 隔夜政策利率3.25% 2014年7月10日升25基点 新西兰 官方指标利率3.00% 2015年7月23日降25基点 泰国 一天期附买回利率1.50% 2015年4月29日降25基点 菲律宾 隔夜借款利率4.0% 2014年9月11日升25基点 印度 附买回利率7.25% 2015年6月2日降25基点

附卖回利率6.25% 2015年6月2日降25基点 印尼 指标利率7.50% 2015年2月17日降25个基点

欧洲 欧元区 主要再融资利率0.05% 2014年9月4日降10基点 英国 准备金利率0.5% 2009年3月5日降50基点

(Bank Rate paid on commercial bank reserves) 瑞士 利率目标区间负1.25-负0.25% 2015年1月15日降50基点 瑞典 附买回利率负0.35% 2015年7月2日降10基点 丹麦 贷款利率0.05% 2015年1月19日降15基点

存单(CD)利率负0.75% 2015年2月5日降25基点 挪威 指标利率1.00% 2015年6月18日降25基点 俄罗斯 指标一周期回购利率11% 2015年7月31日降50个基点

非洲 南非 附买回利率5.75% 2014年7月17日升25基点