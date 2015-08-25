《全球汇市》美元获喘息全线上扬，中国经济疑虑仍存

瑞士信贷驻新加坡私人银行及财富管理部门资深外汇策略师Heng Koon How称，日本和欧元区政策制定者不太可能容忍欧元和日圆进一步大幅上扬，因为这将可能有损他们提振经济的努力。

“如果欧元逼近1.20美元或美元/日圆持续低于115水平，预计口头干预力度将加强，”Heng表示。

日本财务大臣麻生太郎警告市场人士不要进一步大幅推高日圆汇率，称日圆兑美元隔夜暴涨对经济而言是“强烈”且不受欢迎的。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1531 1.1618 -0.75 -4.67 1.2097

美元/日圆 119.75 118.39 1.15 0.24 119.68

欧元/日圆 138.08 137.56 0.38 -4.92 144.77

美元/瑞郎 0.9392 0.9305 0.93 -5.56 0.9941

英镑/美元 1.5766 1.5774 -0.05 1.24 1.5573

美元/加元 1.3233 1.3286 -0.40 13.90 1.1618

澳元/美元 0.7204 0.7153 0.71 -11.80 0.8168

新西兰元/美元 0.6513 0.6473 0.62 -16.47 0.7797

欧元/瑞郎 1.0828 1.0807 0.19 -9.96 1.2026

欧元/英镑 0.7311 0.7368 -0.77 -5.70 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.5457 9.5861 -0.42 1.46 9.4688

美元/挪威克朗 8.1934 8.2093 -0.19 9.65 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价