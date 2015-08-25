中国社会：天津港爆炸事故遇难人数升至135人，仍有38人失联

据天津市政府新闻办公室官方微博天津发布报导，事故遇难者中已确认身份135人，其中公安消防人员21人，天津港消防人员60人，民警7人，其他人员47人。 失联者中，包括公安消防人员3人，天津港消防人员20人，民警4人，其他人员11人。 此外，住院治疗人数582人，其中危重症11人，重症25人，累计出院216人。